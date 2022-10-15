Тарас Цимбалюк прокоментував скандал з 4 сезоном серіалу "Кріпосна"

Український актор Тарас Цимбалюк висловився про 4 сезон "Кріпосної", що знімають українською та без росіян після хейту в мережі. На його думку, від серіалу варто відмовитися.

Відомий актор Тарас Цимбалюк в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу прокоментував, як ставиться до 4 сезону серіалу "Кріпосна". Його зйомки після 24 лютого викликали обговорення та навіть критику в мережі.

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Тарас Цимбалюк про 4 сезон "Кріпосної"

Актор зізнався, чи їздив на дозйомки серіалу, коли все перенесли до Польщі: "Я знявся ще до війни, а інші ще їздили, так, чотири дні знімали. Вони звідти викинули російських акторів і здублювали все українською мовою".

Водночас Тарас Цимбалюк додає, що від ідеї з продовженням серіалу варто було відмовитися, навіть попри те, що й він брав там участь. Він не знає, коли відбудеться прем'єра 4 сезону.

Зараз я б не підтримав "Кріпосну" з російськими акторами. Але до війни для мене це було абсолютно нормально, так як і для більшості, як для нас усіх. Я справді вважаю, що від 4 сезону "Кріпосної" варто відмовитися. Мені не відомо, коли серіал буде,

– поділився актор.

Що відомо про скандал з "Кріпосною"

У масштабному серіалі "Кріпосна" ще до повномасштабного вторгнення знімалися росіяни. 4 сезон почали знімати ще до 24 лютого, а з початку війни майданчик перенесли до Польщі.

У липні Наталка Денисенко зізналася, що їде до Польщі на зйомки. Тоді її гостро розкритикували у мережі – це акторка Валерія Ходос та режисерка Ірина Цілик. Вони дорікнули Денисенко за те, що вона планує ставати кадр з росіянами, тоді як акторка виправдовувалась, що мусить дознятися.

Однак згодом інформацію про зйомки з російськими акторами спростували. Продюсерка Тала Пристаєцька розповіла, що у четвертому сезоні серіалу не візьмуть участь російські актори, їх замінять дублери, а також шоу зніматиметься українською.

Наталка Денисенко в інтерв'ю 24 каналу зізналась, що "цей скандал мав місце". Вона додала, що на тлі критики від українців її підтримувала Ксенія Мішина.