Тайлер Перрі, Бред Пітт, Джеймс Кемерон – найоплачуваніші кінозірки у 2022: скільки заробили

Forbes традиційно підбив підсумки року та опублікував список найоплачуваніших артистів 2022 року. Повний список дивіться на Кіно 24.

До нього увійшли такі актори як Тайлер Перрі та Бред Пітт, а також кінорежисери й кінопродюсери, серед яких Джеймс Кемерон. Вони заробили від 88 до 230 мільйонів доларів.

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Найоплачуваніші зірки у 2022 році за версію Forbes

Репер Bad Bunny – 88 мільйонів доларів;

Американська співачка Тейлор Свіфт – 92 мільйони доларів;

Канадський кінорежисер Джеймс Кемерон – 95 мільйонів доларів;

Джеймс Кемерон – канадський кінорежисер, один з найуспішніших у світі. 7 його картин зібрали понад 5,6 мільярда доларів США. Цьогорічна стрічка "Аватар: Шлях води" зібрала 1, 567 мільярд доларів у світовому прокаті й змагається з "Титаніком", щоб посісти третє місце у топі найкасовіших фільмів у світі.

Цей поєдинок, незалежно від результату, демонструє вплив знаменитого режисера Джеймса Кемерона на дух часу в демонстрації кінематографічної актуальності та домінування касових зборів для багатьох поколінь,

— сказав аналітик Comscore Пол Дергарабедян.

"Аватар: Шлях води": дивіться трейлер стрічки

Британський рок-гурт Rolling Stones – 98 мільйонів доларів;

Голлівудський актор Бред Пітт – 100 мільйонів доларів;

Творці серіалу "Сімпсони" Джеймс Л. Брукс і Метт Гроунінг – 105 мільйонів доларів;

Дует шоуранерів, засновники "Південного парку" Трей Паркер та Метт Стоун – 160 мільйонів доларів;

Американський актор Тайлер Перрі – 175 мільйонів доларів;

У актора, режисера, сценариста та студійного магната був ще один прибутковий рік завдяки одночасним потокам доходів від фільмів, його телешоу BET та великому виробничому майданчику, яким він повністю володіє в Атланті. Другий рік поспіль у десятці найвищих артистів за версією Forbes Перрі є єдиним мільярдером у цьому списку, статки якого оцінюються в 1 мільярд доларів.

Тайлер Перрі / Forbes

Британський музикант та вокаліст Sting – 210 мільйонів доларів;

Британський рок-гурт Genesis – 230 мільйонів доларів.

Нагадаємо, минулого року найбільш високооплачуваною жінкою в індустрії розваг стала Різ Візерспун. Все це після продажу у серпні 2021 року частини продюсерської компанії Hello Sunshine фірмі приватного капіталу Blackstone за оцінки вартості 900 мільйонів доларів. Найбагатшим кінорежисером у 2021 році став Пітер Джексон, заробивши 580 мільйонів доларів.