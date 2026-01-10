Фільм "Ти – космос", про який гуділа мережа, вийшов онлайн: де дивитися стрічку

Фільм Павла Острікова "Ти – космос" став одним з найобговорюваніших українських фільмів 2025 року. У кінотеатрах його подивились понад 200 тисяч глядачів, а тепер стрічка доступна до перегляду онлайн.

Якщо ви ще досі не дивились цей фільм, то радимо виправити це цих холодних вихідних. "Ти – космос" відтепер є на стримінговій платформі Sweet TV, пише 24 Канал.

Де дивитися "Ти – космос" онлайн?

Деякі українці в соцмережах розповідали, що ходили на фільм у кінотеатри по декілька разів й обов'язково повернуться до перегляду, коли стрічка вийде онлайн. "Ти – космос" має шалені успіхи й зібрав у прокаті майже 50 мільйонів гривень.

За сюжетом, космічний далекобійник Андрій летить на космічному вантажному судні, коли Земля вибухає і він залишається єдиною людиною у Всесвіті. Несподівано на зв'язок з ним виходить француженка Катрін. Ризикуючи власним життям, Андрій вирушає їй на допомогу.

"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще нові українські фільми доступні онлайн?