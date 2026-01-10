Укр Рус
Кіно Кіноновини Фільм "Ти – космос", про який гуділа мережа, вийшов онлайн: де дивитися стрічку
10 січня, 23:22
3

Фільм "Ти – космос", про який гуділа мережа, вийшов онлайн: де дивитися стрічку

Христина Кобак
Основні тези
  • Фільм "Ти – космос" Павла Острікова, який зібрав майже 50 мільйонів гривень у прокаті, тепер доступний для перегляду онлайн на платформі Sweet TV.

Фільм Павла Острікова "Ти – космос" став одним з найобговорюваніших українських фільмів 2025 року. У кінотеатрах його подивились понад 200 тисяч глядачів, а тепер стрічка доступна до перегляду онлайн.

Якщо ви ще досі не дивились цей фільм, то радимо виправити це цих холодних вихідних. "Ти – космос" відтепер є на стримінговій платформі Sweet TV, пише 24 Канал

Теж цікаво Поки вдома немає світла: що нового подивитись в українських кінотеатрах

Де дивитися "Ти – космос" онлайн?

Деякі українці в соцмережах розповідали, що ходили на фільм у кінотеатри по декілька разів й обов'язково повернуться до перегляду, коли стрічка вийде онлайн. "Ти – космос" має шалені успіхи й зібрав у прокаті майже 50 мільйонів гривень. 

За сюжетом, космічний далекобійник Андрій летить на космічному вантажному судні, коли Земля вибухає і він залишається єдиною людиною у Всесвіті. Несподівано на зв'язок з ним виходить француженка Катрін. Ризикуючи власним життям, Андрій вирушає їй на допомогу. 

"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще нові українські фільми доступні онлайн?

  • Українці все частіше дивляться вітчизняні фільми на платформі Netflix. Одним з найпопулярніших зараз є святкова комедія "Потяг до Різдва". За сюжетом, люди з різних сфер діяльності опиняються в одному потязі напередодні Святвечора. Події складаються так, що всі вони стають однією великою сім'єю.

  • Також на Netflix зараз популярна комедія "Батьківські збори", прем'єра якої відбулася восени 2025 року. За сюжетом, учень, який постійно прогулює школу, стає президентом. Це стає причиною батьківських зборів, які переростають у комічні суперечки та розкриття сімейних таємниць.

  • Ще на Netflix можна подивитися "Антарктиду" Антона Птушкіна. Це документальний фільм, присвячений життю та роботі учасників 30-ї Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський". 