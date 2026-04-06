Ви могли його пропустити: який український фільм зараз у топах на Netflix

Глядачі стримінгової платформи Netflix дедалі частіше обирають для перегляду українські фільми. За останній час на сервісі з'явилося чимало українських комедій. Зокрема, фільм "Ти – космос" нині є одним із найпопулярніших серед української аудиторії.

Про це повідомляє блог Tudum. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, яке місце посіла стрічка у рейтингу, коли відбулася прем'єра, що відомо про сюжет, акторський склад і сильні сторони фільму, а також які ще українські комедії зараз популярні на стримінгу.

Про фільм "Ти – космос" на Netflix

25 березня 2026 року на Netflix відбулася прем'єра українського фільму "Ти – космос". Про це повідомили на інстаграм-сторінці Netflix.ua. І хоча стрічка з'явилася на платформі зовсім недавно, вона вже увійшла до десятки найпопулярніших серед українських глядачів. Попереду – лише фільм "Гострі картузи: Безсмертний".

До речі, у цьому ж списку можна побачити ще дві українські комедії – "Ну мам!" та "Випробувальний термін", які також активно переглядають українці.

В українських кінотеатрах прем'єра фільму "Ти – космос" відбулася 20 листопада 2025 року.

Про що сюжет фільму?

Це захоплива стрічка Павла Острікова, яка розповідає про далекобійника Андрія, що вже два роки перебуває на космічному вантажному судні, прямуючи до найближчої чорної діри. На борту разом із ним – комп'ютер Максим, запрограмований розважати пілота, а також контейнери з ядерними відходами, які він має викинути.

У певний момент вони дізнаються, що планета Земля вибухнула, і Андрій залишається єдиною живою людиною у Всесвіті. Та згодом із ним на зв'язок виходить лаборантка французької космічної станції, на ім'я Катрін. Як виявляється, вона також вижила.

Тепер Андрій і Катрін летять назустріч одне одному, адже саме вони – ті щасливчики, які залишилися живими за неймовірних обставин.

Головні ролі у фільмі виконали Володимир Кравчук, Леонід Попадько, Алексія Депікер, Дар'я Плахтій, Максим Максимюк, Ігор Ніколаєв, Лариса Руснак, Костянтин Островський та інші.

Які ще українські комедії можна подивитись на Netflix?

Не лише "Ти – космос" зараз підкорює українських глядачів на Netflix. Серед популярних українських комедій також фільм "Ну мам!", який нині посідає третє місце у списку найпопулярніших стрічок серед українців, а також "Випробувальний термін", що розташувався на восьмій позиції рейтингу.

Українці дедалі частіше обирають комедії, аби розважитися та бодай на мить відволіктися від складної буденності. Обирайте стрічку до смаку й розпочніть цей тиждень у гарному настрої.