"Титанік" повертається: у мережі з'явився оновлений трейлер з нагоди 25-річчя фільму

До Дня святого Валентина на великих екранах покажуть легендарну історію кохання, яка зародилася на "Титаніку". Оновлену версію стрічки випустять з нагоди її 25-річчя.

Шалений успіх отримав фільм Кемерона "Аватар: Шлях води", який нещодавно вийшов у прокат. Вже зовсім скоро режисер вкотре нагадає про себе легендарною стрічкою "Титанік".

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Оновлений "Титанік" покажуть у кінотеатрах

Оновлену версію "Титаніка" презентують з нагоди 25-річчя фільму. Стрічку покажуть в кінотеатрах у форматі 3D 4K HDR і з високою частотою кадрів. В Україні вона вийде у прокат напередодні Дня святого Валентина – 9 лютого. Тому цього року День закоханих можна провести за переглядом вічної історії кохання, яка зародилася на легендарному кораблі.

Сюжет фільму "Титанік"

Енергійний парубок Джек і вишукана Роза знаходять одне одного в першому й останньому плаванні величного "Титаніка". Сідаючи на борт корабля, вони не могли знати, що в холодних водах Північної Атлантики розкішний лайнер зіткнеться з айсбергом. Тоді пристрасні почуття між Джеком і Розою перетворюються на сутичку зі смертю.

"Титанік" 25 років: дивіться оновлений трейлер онлайн

У 1998 році фільм "Титанік" був представлений у 14 номінаціях кінопремії Оскар. Ця стрічка завоювала 11 статуеток, зокрема "Найкращий фільм". Після першого виходу в прокат у 1997 році фільм став рекордсменом №1 у світі за касовими зборами й наразі є третім найкасовішим фільмом у світі.