Як повідомляє HELLO, 48-річний Гарді вже понад десять років одружений з британською акторкою Шарлоттою Райлі. Подружжя рідко розповідає про особисте життя, однак Райлі якось проговорилася про просте правило, за яким вони ділять домашні обов'язки.

Закохалися на знімальному майданчику

Гарді та Райлі познайомилися у 2009 році на зйомках екранізації "Буремного перевалу", де зіграли Гіткліфа та Кетрін. Екранна історія була, м'яко кажучи, не найкращим посібником зі здорових стосунків, зате за кадром усе склалося значно вдаліше.

Ніякнтрактів на десять сторінок чи правила "ніколи не лягати спати посвареними". Все набагато простіше – вони розділили побутові справи.

Райлі розповідала, що кожен із них має свої домашні обов'язки. Вона, наприклад, любить займатися сортуванням сміття, а Гарді чудово справляється із застелянням ліжка.

У нас є визначені справи. Я люблю перероблення відходів. Він добре застеляє ліжко. Це чудово працює, – пояснювала акторка.

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Закохалися на знімальному майданчику

Гарді та Райлі познайомилися у 2009 році на зйомках екранізації "Буремного перевалу", де зіграли Гіткліфа та Кетрін. Екранна історія була, м'яко кажучи, не найкращим посібником зі здорових стосунків, зате за кадром усе склалося значно вдаліше.

У 2014 році пара одружилася і відтоді залишається разом. У Гарді та Райлі двоє спільних дітей, які народилися у 2015 та 2019 роках. Актор також має старшого сина Луї від попередніх стосунків.

Подалі від Голлівуду

У повсякденному житті Гарді та Райлі взагалі намагаються поводитися максимально не по-зірковому. Вони оберігають дітей від зайвої уваги та навіть не розкривають публічно їхніх імен.

Свого часу сім'я також залишила Лондон і перебралася до графства Суррей. Сам Гарді називав переїзд одним із найкращих їхніх рішень.

Раніше секретом вдалого шлюбу ділилась інша голлівудська зірка Кріс Гемсворд.



