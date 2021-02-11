На фоні скандалу Армі Гаммер постав наркоторговцем у фільмі "Трафік": відео

В Україні готуються до прем'єри захопливого та динамічного трилера "Трафік". Одну з головних ролей у стрічці зіграв актор Армі Гаммер, який відзначився скандалом щодо канібалізму.

"Трафік": сюжет і трейлер фільму

Нова стрічка режисера Ніколаса Джарекі порушить одне з актуальних питань сьогодення – опіоїдну кризу. Фільм "Трафік" розкаже про наркоторгівлю між Канадою та США, а також боротьбу з цілою фармацевтичною імперією. Тому на глядачів чекає напружений сюжет з несподіваними поворотами та захопливі стрілянини і бійки в стилі голлівудського екшну.

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За сюжетом, різні герої по-своєму причетні до наркоторгівлі. Так, архітекторка, що лікується від залежностей, буде намагатись розібратись, чи її син працює на наркоторговців. Водночас звичайний університетський професор зробить несподіване відкриття, що може повністю знищити не тільки його кар'єру. Він виявить, що впливова фармацевтична компанія хоче вивести на ринок нове знеболювальне, яке насправді є небезпечними наркотиками.

Двоє героїв фактично оголошують війну наркоімперії. Тому їхня боротьба буде дуже непростою.

"Трафік": дивіться трейлер

Акторський склад

Зйомки фільму "Трафік" пройшли ще у 2019 році в Монреалі та Детройті. Головні ролі тут зіграли топові актори Голлівуду:

Гері Олдмен

Армі Гаммер

Еванджелін Ліллі

Мішель Родріґез

Люк Еванс та ін.

Прем'єра трилера "Трафік" в Україні запланована на 18 березня 2021 року.

Скандал з Армі Гаммером: коротко