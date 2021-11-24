Трансгендерів мають грати лише секс-меншини, – Едді Редмейн про зйомки фільму "Дівчина з Данії"

У фільмі "Дівчині з Данії" 2015 року Едді Редмейн зіграв роль трансгендерної художниці. Сьогодні він заявляє, що трансгендерів мають грати представники ЛГБТ.

Нагадаємо, роль Лілі Ельбе, одну з перших людей, які перенесли операцію зі зміни статі, принесла акторові Оскар. Однак, в інтерв’ю з Sunday Times він сказав, що сьогодні б нізащо не погодився на цю роль.

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Я б не погодився на цю роль зараз. Я взявся за цей фільм із найкращими намірами, але думаю, що це була помилка. Має бути повна рівність для всіх, інакше дебати ніколи не закінчаться,

– поділився він.

Едді Редмейн у ролі Лілі Ельбе / Фото Кіноріуму

Якою є позиція Едді Редмейн

У 2020 році Редмейн почав активно захищати представників секс-меншин, засуджуючи авторку книг про "Гаррі Поттера" та "Фантастичні звірі і де їх шукати" Джоан Роулінг за висловлювання про трансгендерних людей.

У 2015 році актор поділився, що колись у кіноіндустрії з'явиться більше трансакторів і трансакторок, які грають не тільки трансролі, а й небінарних персонажів.

Я вірю, що людина може грати будь-яку роль, якщо вона грає її з почуттям цілісності та відповідальності,

– додав Редмейн.

Як реагує мережа

"Це схоже на те, хто повинен був знімати "Список Шиндлера". Коли це запропонували Скорсезе, той сказав, що фільм про євреїв повинен знімати єврей. Тут теж саме, я вважаю";

"А мерців для зйомок мають набирати в моргах? А зомбі – розкопувати на цвинтарях? Хіба не є суть акторської майстерності у перевтіленні?";

"Багато хто поспішає сказати "дурня", бо не знає контексту. Для заходу це, найперше, питання економічної дискримінації. Наприклад, якщо є одна вакансія, і на неї претендують білий і чорношкірий, посаду отримає, найчастіше, білий. Якщо претендують людина традиційної орієнтації й представник ЛГБТ, посаду отримає перший. Ця дискримінація все ще дуже поширена, а заяви а-ля Редмейн – потужні інструменти для того, щоб привернути увагу до несправедливості та формувати нові дискурси";

"Грає він бомбезно, але логіка – не найсильніша його сторона";

"Нонсенс. А сліпих мають грати лише сліпі? А військових мають грати лише військові? А представників інших країн мають грати лише актори-вихідці з цих країн? Що за фігня?";

"А русалоньку має грати русалонька";

"Угу, завтра вибачиться за свою роль Стівена Гокінга. Адже фізиків з бічним аміотрофічним склерозом мають грати фізики з бічним аміотрофічним склерозом";

"Тоді чому Гітлера в усіх фільмах грає не Гітлер?";

"Ну так. А гетеро – тільки гетеро. А чи не тим славиться професія актора, як вмінням перевтілюватися?";

"А Едді Редмейн має грати лише Едді Редмейна, і нікого більше! Ото цікаве буде кіно!";

"Як представник ЛГБТ-спільноти, я не згоден з цим твердженням. На мою думку, хто завгодно може грати кого завгодно".

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