Подивитися кіно і допомогти армії: у Києві відбудеться показ проєкту "Війна-ненажера"
Кінооб'єднання Babylon'13 запрошує на спеціальний показ серії фільмів із проєкту "Війна-ненажера". У ньому зібрані 10 історій різних авторів, які розповідають про свій досвід війни: перебування у стабілізаційних пунктах, втрата побратимів, туга за домом і рідними.
Про це 24 Каналу розповів продюсер та один із операторів циклу фільмів "Війна-ненажера" Андрій Котляр, додавши, що показ відбудеться 14 грудня о 17:30 у кінотеатр "Жовтень". Для того, щоб забронювати місце, треба зробити донат за посиланням, яке є на сторінках організаторів.
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Як виникла ідея
Кінообєднання Babylon'13 завжди перебуває у пошуку нових форм спілкування з глядачем. Повномасштабна війна призвела до того, що багато митців пішли на фронт та сьогодні служать у війську. Відтак було цікаво екранізувати короткі літературні твори українських авторів, які захищають незалежність України зі зброєю у руках.
Нам здається, що українське суспільство уже доросло до такої дорослої розмови на дуже непрості теми,
– зауважив Андрій Котляр.
Це експериментальний проєкт, у якому поєднали твори цих авторів, та власний документальний матеріал, який вдалося зафільмувати на різних ділянках фронту по всій країні.
Які історії розповідають в епізодах
До Babylon'13 входять різні режисери, з різним баченням світу. Відповідно методи роботи та підходи також різняться. Наприклад, один із творів показує те, як військові переживають обстріли в окопах. Для того, щоб про це розповісти знімальна група отримала дозвіл і поїхала на позиції військових. Так вдалося на власні очі побачити, як у цих окопах українські захисники переживають обстріли терористів.
Один із фільмів циклу присвячений письменниці Вікторії Амеліній. Ми створили його на основі матеріалу, який відзняли на місці влучання російської ракети у Краматорську,
– додав продюсер.
В іншому фільмі показано, як війна впливає на екосистему, як мінування та постійні обстріли знищують українську природу.
На яку аудиторію розрахований проєкт
Є проєкти, які більше спрямовані на міжнародні інституції, міжнародну аудиторію. Наприклад, вони стосуються воєнних злочинів Росії в Україні, бо наші громадяни і так перебувають у контексті цих подій. Відтак деякі фільми створюють з цим фокусом.
Щодо "Війна-ненажера", то він також цікавий іноземним митцям, у контексті того, як ми поєднуємо поезію, твори українських військових і бачення людей творчих професій, які сьогодні перебувають у війську,
– зауважив Котляр.
Відтак серію фільмів можна дивитися кожному. 7 частин із циклу уже доступні на ютуб-каналі Babylon'13. Інші презентують до кінця грудня.
Фільми про російсько-українську війну
- Сюжет короткометражного фільму "Солдатик" розгортається довкола пораненого бійця, який перебуває на лікуванні у шпиталі. Він має травму голови, тому не розмовляє та перебуває у напівпритомному стані. Однак, герой може бачити видіння, тому люди звертаються до нього, щоб дізнатися, що сталося з їхніми зниклими рідними.
- Документальний фільм про війну в Україні "Суперсила" створив лауреат премії “Оскар” Шон Пенн. Зйомки стартували ще до повномасштабного вторгнення. Режисери хотіли показати трансформацію Володимира Зеленського від актора до політика. Однак через вторгнення Росії сюжет змінили. Пенн приїжджав до України та спілкувався з різними людьми, серед них: міністри, військовослужбовці, ветерани, вдови, діти. Також режисер мав зустріч з Володимиром Зеленським.
- У стрічці "Нескорені․Поранені" показали історії людей, які постраждали внаслідок війни, але проявили надзвичайну стійкість та героїзм. Зокрема можна побачити історію Тайри, Юрія Гудименка, Ігоря Гордійчука та інших.