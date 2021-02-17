Ми ще печерні люди в кінематографі, – Любомир Левицький про боротьбу України за Оскар

Український фільм Валентина Васяновича не увійшов до шорт-листа премії Оскар-2021. Та що ж потрібно, аби стрічка таки підкорила світову спільноту та Американську кіноакадемію – розповів режисер Любомир Левицький.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу автор "Скаженого весілля 3" зізнався, що в Україні найбільш розвинене авторське кіно, а не жанрове. Тому саме на нього, на думку Любомира Левицького, потрібно орієнтуватись сучасним кіновиробникам. А от щодо тематики – світ підкорить та історія, яка буде цікавою та показуватиме проблематику країни.

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"Я думаю, в авторському кіно треба орієнтуватись на проблематику країни, на те, що справді буде цікаве для світу. І знову ж таки, класні історії… Є хороша тема, ідея, але фільм може бути розказаний нецікаво, історія така ж, герой незрозумілий і все, на цьому кінець, ви не перемагаєте. Потрібно орієнтуватись на хороші історії", – зазначив Любомир Левицький.

Окрім цього, українським фільмейкерам не потрібно ставити собі ціль – отримати Оскар, бо в такому випадку, як переконує Любомир Левицький, вкрай рідко можна досягнути результату. Натомість хороший сценарій в поєднанні з аналізом лауреатів премії можуть допомогти українцям нарешті привезти до Києва бажаний Оскар.

Фільмейкер має зробити дуже цікаву історію, для себе, для людей. А далі вона вже сама все зробить. Не треба думати про Оскар… Треба розслабитись і робити те, що подобається і робити це від душі, добре. І тому я бажаю всім своїм колегам якомога швидше привезти цей Оскар, бо скільки вже можна чекати, – з гумором додав він.

Любомир Левицький і Оскар

Водночас Любомир Левицький запевняє, що не мріє про золоті статуетки за свою роботу. І хоч його стрічки отримують чимало позитивних відгуків, режисер не має на меті брати участь у боротьбі за цю премію. Натомість головною для нього винагородою є любов публіки, переповнені зали в кінотеатрах та прибуток від своєї справи, який допоможе чоловіку відчувати фінансову незалежність.



Любомир Левицький на Золотому глобусі у 2019 році / Фото Facebook / @lybomir.levitsky

Чому українці досі не мають Оскара

Не приховував Любомир Левицький і головної причини, чому українці ще не отримали Оскара. За словами режисера, сценаристи, які пишуть тексти до вітчизняних фільмів, часто зводять кінці з кінцями, не маючи змогу оплатити навіть своє житло.

"В нас було багато сказано, що художник має бути голодним, але недоговорили, що в творчому плані. Це правда, ти маєш завжди шукати нові історії, бути голодним до цього. Але якщо сценарист не має за що оплатити оренду своєї квартири чи комунальні, або він шукає, як прогодувати дітей, то про які круті історії можна говорити?" – пояснив Любомир Левицький.

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На думку українського режисера, геніальні сценарії народжують у тих, хто багато мандрує, пізнає щось нове та вміє цінувати своє, показати самоідентичність всьому світу завдяки текстам до фільмів.

Я вважаю, що успішні сценарії написані людьми, які багато подорожують, багато бачать у світі, аналізують та мають час подумати. Це от дуже взаємозв’язані речі. І як би це не звучало крамольно: бідні сценаристи пишуть погані історії. Це абсолютна правда, яку треба прийняти, – додав він.

Україна є ще молодою державою, де кіноіндустрія тільки починає розвиватись. А тому Любомир Левицький переконаний, що Оскари та інші престижні міжнародні премії в нас ще попереду. Головне, що мають зараз зробити кіновиробники – це усвідомити, що вітчизняне кіно перебуває ще на початкових етапах формування, а тому варто робити все, аби воно стрімко розвивалось і переходило на інший рівень.

"Я впевнений, що в нас все буде добре. І будуть Оскари, Пальмові гілки, пройде пандемія і будуть повні кінотеатри. Головне – вчитись і не боятись визнавати, що ми ще печерні люди в кінематографі. Це треба визнавати", – запевнив Любомир Левицький.