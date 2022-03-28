"А в Україні помирають люди": Шеннен Догерті відзначила цинізм з Віллом Смітом на Оскарі

Американська акторка Шеннен Догерті є палкою прихильницею України і однією з перших виступила з підтримкою нашому народові. Її вразив той момент, що весь світ вмить заговорив про бійку на Оскарі з Віллом Смітом, а не про війну в Україні.

Зірка серіалу "Усі жінки – відьми" хоч і не була присутньою на церемонії нагородження Оскару, яка відбулась у ніч з 27 на 28 березня, проте вже бачила новини звідти. Всього за декілька хвилин до того, як актор Вілл Сміт отримав свій перший у житті Оскар за фільм "Король Річард", він вдарив колегу Кріса Рока за невдалий жарт про його дружину.

Детальніше Вілл Сміт вдарив Кріса Рока на сцені Оскара-2022 після жарту про дружину: відео конфлікту

Такий конфуз заполонив усі соціальні мережі та шпальти американських видань, тому що світ, напевне, ще не бачив бійок у прямому ефірі Оскару. Згодом Американська кіноакадемія засудила насильство Сміта під час церемонії.

Проте Шеннен Догерті не залишилась осторонь ситуації. Вона лаконічно нагадала своїм двом мільйонам підписникам в інстаграмі, що поки світ обговорює скандал, в Україні триває війна і досі гинуть люди. Так, акторка опублікувала в інстаграмі дві світлини: на першій – момент бійки, а на другій – загиблий чоловік, у якого відірвало ногу через обстріли.

В інших новинах... гинуть люди в Україні, – написала у дописі зірка.

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Фанати з України та інших країн щиро подякували кіноакторці за її позицію та критичне мислення у такий складний та напружений час.