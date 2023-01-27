600 старих та нових фільмів: в Україні створили базу українського кіно

Український Інститут запустив платформу з базою українського кіно, яка включає 600 фільмів. Сайт працює англійською мовою і має на меті познайомити світ з кінематографом України.

На сайті можна ознайомитися як з архівними українськими стрічками, так і з сучасними новинками від українських режисерів. Кожен охочий може отримати посилання на легальний перегляд і насолоджуватися улюбленим кіно. Серед фільмів – "Носоріг" Олега Сенцова, номінований на Оскар "Будинок зі скалок", "Поводир" Олеся Саніна та інші.

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В Україні створили базу українських фільмів

Згідно зі статутом, діяльність Українського інституту спрямована на покращення розуміння і сприйняття України у світі та розвиток її культурних зв’язків з іншими країнами, просування української культури в Україні не входить у сферу діяльності УІ.

Українське кіно в одній базі! Більше не потрібно збирати по частинках інформацію про українські фільми, адже Український інститут разом з usheru спростив задачу і створив сайт-базу українського кіно ukrainefilms.com.,

– сказали творці.

Як повідомили творці проєкту, вони запустили найширшу базу українського кіно, де зібрана інформація щодо доступності для перегляду фільмів на різних майданчиках, як в онлайн-кінотеатрах (VOD-платформах), так і у звичних кінотеатрах. "Наприклад, ви шукаєте, де подивитися певний фільм і живете в Німеччині. Для цього вам потрібно вказати ці параметри на сайті і ви отримаєте інформацію щодо доступних переглядів", – стверджують автори платформи.

В Україні створили базу фільмів / Скриншот з платформи ukrainefilms.com.

Перші відгуки глядачів:

"Фантастика";

"Браво, дуже важливий та потрібний проєкт! Та на часі!";

"Супер! Чудова новина! Особливо, коли живеш за кордоном, дуже тяжко знайти інформацію".

Нагадаємо, фільм "Будинок зі скалок" про українських дітей, які живуть у притулку, розташованому поруч із лінією фронту, номінований на Оскар-2023 в категорії "Найкращий документальний фільм". Стрічку допомагав створювати український режисер і лінійний продюсер Азад Сафаров. Це вперше український фільм та фільм про Україну номінований на премію Американської кіноакадемії.