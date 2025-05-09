Варті вашого часу: 5 українських фільмів для ідеального кіновечора

Після напруженого дня для багатьох є звичкою перегляд цікавого фільму. Якщо ви у пошуку такої стрічки на вечір, зверніть увагу на українське кіно, яке активно розвивається та дарує глядачам потужні історії та яскравих персонажів.

Кіно 24 розповість про українські фільми, які можуть стати чудовим вибором для кіновечора. Від ностальгійних драм до комедій та анімації – у цій добірці знайдеться щось для кожного кіномана.

До слова 4 найкращі фільми Юрія Іллєнка, які має побачити кожен українець

"Я і Фелікс"

Психологічна драма переносить глядача у 1990-ті роки – період становлення незалежної України. Фільм розповідає історію хлопчика Тимофія, який дорослішає, будує стосунки з друзями, знаходить перше кохання. Життя Тимофія також змінюється з появою в його сім'ї Фелікса, колишнього військового часів війни в Афганістані.

"Я і Фелікс": дивіться трейлер онлайн

"Іван Сила"

Це натхненна спортивна й пригодницька історія про українця Івана Фірцака, якого визнали найсильнішою людиною планети. Він був дуже доброю та чесною людиною, але через це часто стикався з людськими заздрощами та підлістю. Це добра, яскрава й мотиваційна картина, що надихає на боротьбу з труднощами.

"Іван Сила": дивіться трейлер онлайн

"БожеВільні"

Події відбуваються у 70-х. Молодий Андрій Довженко виявляє, що більшість обвинувачуваних за статтею "антирадянська діяльність" перебувають не у в'язниці, а в психіатричній лікарні з вигаданим діагнозом. Тепер і Андрій потрапляє у пекло каральної психіатрії. Перед ним вибір – співпрацювати із КДБ та повернутися до близьких, чи розповісти все про дисидентів, закатованих у психлікарнях.

"БожеВільні": дивіться трейлер онлайн

"Мої думки тихі"

Фрілансер Вадим вирушає на Закарпаття, щоб записати звуки українських тварин. Йому потрібно віднайти рідкісного птаха. Записавши його спів, він зможе отримати бажану роботу в Канаді. Разом з ним вирушає його мама, яка робить події ще цікавішими. Дебютна робота Антоніо Лукіча – одна з найкращих українських трагікомедій.

"Мої думки тихі": дивіться трейлер онлайн

"Мавка. Лісова пісня"

Фільм, створений за мотивами легендарної драми-феєрії Лесі Українки, – це казкова історія про любов, природу й боротьбу між добром і жадібністю. Яскрава графіка, вдалі саундтреки роблять цей мультфільм однаково цікавим для дітей та дорослих. Це може стати ідеальним вибором для сімейного перегляду.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн