Це стрічки різних жанрів, серед яких кожен зможе знайти свого фаворита. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які саме українські фільми можна подивитися в кінотеатрах уже сьогодні.

Які українські фільми вийшли у кіно?

"Хрещатик 48/2"

12 березня в українських кінотеатрах відбулася прем'єра фільму "Хрещатик 48/2". Це сімейний пригодницький комедійний фільм режисера Дмитра Авдєєва. Сценарій до стрічки написав Юрій Микуленко.

Сюжет зосереджується на історії 11-річних Юрка та Мії. Вони опиняються в потайбічному Києві, який бере свій початок у 482 році. Дія фільму відбувається в будинку, якого немає на жодній карті.

"Хрещатик 48/2": дивіться онлайн трейлер фільму

Це паралельний світ, інша реальність, до якої можуть потрапити лише діти. Там Юрко та Мія зустрічають персонажів української міфології та протистоять богині смерті, яка становить реальну загрозу для всього людства.

"Коли ти розлучишся?"

Довгоочікуване продовження фільму "Коли ти вийдеш заміж?" під назвою "Коли ти розлучишся?" також виходить у прокат 12 березня 2026 року.

Це романтична комедія режисера Олексія Комаровського. У головних ролях глядачі побачать Наталку Денисенко, Антоніну Хижняк, Тараса Цимбалюка та Анастасію Цимбалару.

"Коли ти розлучишся?": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет розгортається після весілля, яке перетворюється на справжній хаос після зникнення нареченого. Паралельно світ приголомшує новина про зникнення легендарного діаманта. Залишається з'ясувати, чи пов'язані між собою ці події. На глядачів чекає низка ризикованих рішень, пасток, зрад, небезпек і несподіванок, які можуть кардинально змінити все.

"Братська четвірка"

Ще одна прем'єра, яка виходить у прокат, – документальний фільм "Братська четвірка" режисера Богдана Піленка. Сюжет розгортається навколо чотирьох українських диверсантів, які мають виконати завдання на території Росії. Перед глядачами постають Непийпиво, Святоша, Аполлон та Тарасій.

"Братська четвірка": дивіться онлайн трейлер фільму

Вони опиняються на ворожій території та стають справжніми легендами російсько-української війни. Це історія про братерство, силу єдності та четвірку побратимів, які стали символом віри, що жевріє навіть у найтемніші часи.