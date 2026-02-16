Увімкніть, коли вам сумно: українські комедії, які рятують від нудьги
- Стаття пропонує добірку українських комедій, які можуть покращити настрій.
- Кожен фільм має унікальний сюжет, зосереджений на сімейних та особистих стосунках, а також містить елементи гумору та абсурду.
Якщо не вдається побороти нудьгу, варто увімкнути якусь легку українську комедію, яка точно забезпечить щирий сміх та гарний настрій на увесь вечір.
У новій добірці 24 Каналу розповідаємо про українські фільми для затишного вечора – з яскравими персонажами та абсурдними життєвими ситуаціями, які знайомі кожному.
"Скажене весілля"
Рік: 2018
Рейтинг IMDb: 6.1
Комедійна історія про батька, який мріє, щоб у нього був "ідеальний український зять", але донька привозить додому нареченого-іноземця. Тож тепер чоловік всіляко намагається зірвати весілля й відбуваються чимало кумедних ситуацій, які доводять, що любов сильніша за стереотипи. У цій історії є аж 3 частини.
"Я, ти, він, вона"
Рік: 2018
Рейтинг IMDb: 5.3
Максим і Яна вирішують розлучитися після 10 років шлюбу. Однак суд не поспішає вдовольнити це бажання і дає їм місяць на примирення. Протягом цього часу життя героїв перетворюється на суцільну пригоду, яка допомагає їм по-іншому побачити одне одного.
"Мої думки тихі"
Рік: 2019
Рейтинг IMDb: 7.8
Прекрасні історія з Ірмою Вітовською у головній ролі. Вона зіграла маму молодого звукорежисера, який отримує шанс записати голоси рідкісних тварин на Закарпатті. У подорож хлопець відправляється разом із мамою і ця мандрівка перетворюється на теплу та іронічну розповідь про стосунки батьків і дітей, мрії та намагання знайти своє місце у світі.
