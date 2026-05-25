Українські комедії, які захочете дивитись тільки раз

Комедійний жанр у кіно дуже складний, адже важко догодити усім глядачам у площині гумору. На жаль, українські комедії дещо просідають у цьому виклику, адже люди скаржаться на примітивні жарти та низькопробні діалоги.

Через такі відгуки деякі комедійні фільми хочеться подивитись всього раз і не повертатись до них знову, передає 24 Канал. Про невдоволення публіки також говорять і цифри рейтингів на кіносайтах.

"Скажене весілля", 2018

Рейтинг IMDb: 6,1

Фільм став популярним завдяки простому народному гумору й великій кількості ситуацій, які знайомі кожній родині. Але для повторного перегляду він часто здається занадто передбачуваним: більшість жартів побудовані на стереотипах, криках і дещо незручних ситуаціях. Після першого перегляду багато комедійних моментів уже не викликають такого ефекту несподіванки.

"Коли ти розлучишся?", 2026

Рейтинг IMDb: 3,8

Ця комедія вийшла нещодавно, однак отримала дуже змішані відгуки від глядачів. Стрічка більше тримається на побутових конфліктах і діалогах між героями. Один раз все ж подивитися цікаво через життєві ситуації та емоційні сцени, але сюжет не має динамічності чи крутих сюжетних поворотів, що залишає двоякий посмак опісля перегляду.

"Корпорат", 2026

Рейтинг IMDb: 4,6

Головна ставка тут зроблена на хаос корпоративної вечірки, дивні ситуації та незграбну поведінку героїв. Та проблема полягає в тому, що більшість гумору працює лише вперше – коли глядач не знає, до чого все дійде. Після цього фільм сприймається як набір однотипних жартів без глибокого змісту.

"Випробовувальний термін", 2026

Рейтинг IMDb: 6,0

Ця комедія намагається поєднати романтику, офісний гумор і легку сатиру, але самі герої часто виглядають у кадрі дуже шаблонними. Під час першого перегляду можна дійсно отримати непогану розважальну програму, однак повторно дивитися складніше, адже передбачуваний сюжет і відсутність моментів, які навіть не завірусились у мережі, дещо знижують якість стрічки.

Нещодавно ми розповідали, що деякі нові українські фільми уже доступні до перегляду на Netflix.