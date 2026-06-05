2 українські серіали 2000-х років, які обожнювали глядачі

З кожним роком українські серіали стають все більш популярними серед глядачів. Навіть під час повномасштабного вторгнення наші режисери, продюсери та сценаристи створюють нові проєкти, які здобувають успіх.

Сьогодні 24 Канал розповість про 2 українські серіали 2000-х років. Можливо, серед наших читачів знайдуться ті, що любили дивитися їх колись по телевізору.

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Українські серіали 2000-х років

"Леся + Рома"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій: 136

Український комедійний серіал, прем'єра якого відбулась у 2005 році. Режисерами стали Олександр Богданенко та Олександр Даруга, а головні ролі зіграли Ірма Вітовська і Дмитро Лалєнков.

Це історія про закоханих Лесю та Рому, які намагаються знайти рецепт сімейного щастя. Вони кохають одне одного, але, як і у всіх пар, у них виникають проблеми, з якими потрібно розібратися.

Ірма Вітовська і Дмитро Лалєнков у серіалі "Леся + Рома" / Кадр із серіалу

У 2008 році вийшло продовження серіалу під назвою "Марк + Наталка", режисером якого став Гарік Бірча. Головні ролі на екрані втілили Марк Дробот і Наталка Кобізька.

"Роксолана"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 50

Український історичний серіал, який виходив з 1997 до 2003 років. Його зняв режисер Борис Небієрідзе за однойменною повістю письменника Осипа Назарука. Це історія про українку Анастасію Лісовську, яка потрапила у гарем турецького султана Сулеймана Великого, народила йому дітей і стала султаною.

Анастасію на екрані втілила Ольга Сумська.

Ольга Сумська в серіалі "Роксолана" / Кадр із серіалу

До речі, згодом про Анастасію Лісовську, яка стала Гюррем Султан, та Сулеймана Великого зняли серіал "Величне століття. Роксолана", який також став популярним серед українців.