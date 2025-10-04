Якщо шукаєте історії, які не розчарують з першої серії, то Кіно 24 пропонує вам три найкращі серіали, які захочеться передивлятись знову і знову.

"І будуть люди"

Це український драматичний серіал, який екранізований за однойменним романом Анатолія Дімарова. Він побудований у формі саги й розповідає про життя людей в українських селах першої половини XX століття.

Один із господарів, який уже є літнім чоловіком, бере за дружину юну дівчину Олену, яка є сиротою. Але вона закохується у робітника чоловіка. Студентка Таня хоче вийти заміж за майбутнього лікаря Олега, однак її родині не подобаються політичні погляди хлопця й вони підшукують іншого нареченого. Ніхто з героїв не знає, що на них чекає багато драм і страшних випробувань.

Ця історія залишить неабиякий слід у серці кожного глядача.

"І будуть люди": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сага"

Український драматичний серіал розповідає про призму життя однієї родини Козаків. Вони переживатимуть війни, революції, Голодомор, сталінські репресії, трагедію на Чорнобильській АЕС, розпад СРСР, проголошення Незалежності та Євромайдан.

Сім'я проходитиме випробування поколіннями. Вони будуть зав'язані не тільки на історії, а й на почуттях і вірності країні. Цікаво, що у сералі знялось 300 українських акторів, серед яких: Ада Роговцева, Лілія Цвелікова, Григорій Бакланов, Ольга Сумська, Наталка Денисенко та інші.

"Сага": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Спіймати Кайдаша"

Сучасна екранізація класичного твору Нечуя-Левицького переносить конфлікти родини Кайдашів у сьогодення. У серіалі можна побачити колорит українського села, сімейні сварки, а також теми, які постійно актуальні: взаємини поколінь, роль жінки у сім'ї та сучасні виклики сільського життя.

Кожна серія поєднує гумор, драму і несподівані сюжетні повороти, що зробило стрічку унікальним продуктом українського кінематографа. Ця історія давно стала улюбленою для мільйонів українців.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

