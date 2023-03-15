Залужний – Шрек, Зеленський – Кіт у чоботях: у мережі порівняли політиків із героями мультиків

У соціальній мережі твітер з'явилися кумедні фото, на яких порівнюють українських політиків з героями популярних мультфільмів. Зокрема, президента Володимира Зеленського порівняли з Котом у чоботях, а Залужного зі Шреком.

Також серед порівнянь з'явилися інші політики, зокрема Арсеній Яценюк та Олексій Арестович. Користувачі мережі активно діляться цими фото та висловлюють свої думки про порівняння. Деякі з них вважають їх дуже надзвичайно точними й гумористичними.

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У мережі порівняли політиків із героями популярних мультфільмів

Ці кумедні порівняння надали користувачам мережі можливість посміятися та відволіктися від повсякденних проблем. Розпочала флешмоб користувачка під ніком @Zhabeniatko1, а українці її підтримали. Отже, що з цього вийшло?

Володимир Зеленський

Зеленського зобразили головним героєм з мультфільму "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання", який є продовженням історії про казкового персонажа. Цікаво, що перша поява Кота на великому екрані відбулася 2004 році, у мультфільмі "Шрек 2".



Володимира Зеленського порівняли з героєм мультфільму"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" / Фото 24 Каналу

Володимир Зеленський з першою Леді України

Володимира Зеленського та Олену Зеленську як президентську пару порівняли з Котом у Чоботях та Кицею М'яколапкою.



Володимира Зеленського та Олену Зеленську порівняли з героями мультфільму"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" / Фото 24 Каналу

Валерій Залужний

Залужного українці побачили як Шрека.



Залужного порівняли зі Шреком / Фото 24 каналу

Кирило Буданов

Буданова порівняли з персонажем-антагоністом Лордом Фаркуадом. За характером вони не зовсім схожі, а от за мімікою трохи є, принаймні на фото нижче. "Буданов. Перевіряє, чи окупант достатньо мертвий", – пожартували українці.



Буданова порівняли з персонажем Лордом Фаркуадом / Фото 24 Каналу

Юлія Тимошенко

Тимошенко порівняли з королевою Ліліан. У неї така ж коса, що доповнює її образ.



Тимошенко як Ліліан зі "Шрека" / Фото 24 Каналу

Дмитро Гордон

Гордона помістили поряд з мишею зі "Шрека".



Гордона порівняли з мишею / Фото 24 Каналу

Олексій Арестович

Арестовича показали як самозакоханого та самовпевненого принца Чармінга. В описі до персонажа йдеться про те, що "спочатку він повинен був врятувати й поцілувати принцесу Фіону, зняти з неї "страшне прокляття" і жити з нею довго та щасливо. Однак, її врятував Шрек і вона закохалася в нього, а не в принца".



Олексій Арестович як принц Чармінг / Фото 24 Каналу

Арсеній Яценюк

Арсенія Яценюка порівняли з Віслюком, який багато говорить, з мультфільму "Шрек".



Арсенія Яценюка порівняли з Віслюком / Фото 24 Каналу

Нагадаємо, нещодавно найпалкіші фанати "Дому Дракона" знайшли схожість популярного серіалу зі "Шреком". Ба більше, дехто навіть від душі посміявся і пожартував, що це не приквел "Гри престолів", а рімейк улюбленого мультфільму "Шрек".