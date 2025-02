До Оскара-2025, на який номіновано фільм про війну в Україні "Порцелянова війна", залишилися лічені дні. Тим часом 24 Канал пропонує пригадати, які відомі українці здобули цю нагороду.

Варвара Каринська

Варвара Каринська була однією з найвизначніших художниць-костюмерок свого часу. Вона працювала з Марлен Дітріх, Вів’єн Лі та Інгрід Бергман, винайшла сучасну балетну пачку. У 1949 році Каринська здобула Оскар за роботу над костюмами для фільму "Жанна Д'Арк".



Квітка Цісик

Американська співачка українського походження, яка народилась у сім'ї емігрантів, здобула Оскар за саундтрек до фільму You Light Up My Life. Ця однойменна пісня також була номінована на Греммі. Попри те, що Квітка Цісик лише раз була в Україні, українська мова та культура була невіддільною частиною її життя та життя сім'ї.



Джек Пеланс (Володимир Палагнюк)

Голлівудський актор ніколи не забував про своє українське коріння – його батько Іван Палагнюк народився на Тернопільщині, а мати була зі Львова. У 1992 році Джек Паланс отримав Оскара за роль ковбоя у комедії "Міські піжони".

Попри те, що йому вдавалися вестерни та екшн-фільми, комедійний жанр завжди приваблював актора, і не дарма. Джек Пеланс завжди підкреслював, що він є українцем, а у 2004 році відмовився від звання народного артиста Росії.

Євген Мамут

Євген Мамут – фахівець з кінематографічних спецефектів. Він працював над світовими блокбастерами та отримав "технічний" Оскар у 1998 році за свою роботу над спецефектами у фільмі "Хижак".

Актор використав 1200 смужок масок, які почергово перекривали кадри та створювали на екрані прибульця. Цей підхід під назвою "камуфляж-ефект" зробив великий внесок у кінематограф.



Анатолій Кокуш

Кіноінженер Анатолій Кокуш працював конструктором на кіностудії Довженка, а згодом заснував власну фірму, де продовжував розробляти новітні технології для кінематографа. Він винайшов кран "Каскад", який з 1982 року почали використовувати на знімальних майданчиках. З його допомогою, зокрема, зняли "Титанік".

У 2006 році Анатолій Кокуш здобув дві технічні премії Оскар за свої розробки (не пов'язані з конкретним фільмом). Його обладнання використовували для знімань "Форсажу", "Бетмена", "Людей Х", "Гаррі Поттера" та інших стрічок.



Мстислав Чернов

Режисер здобув нагороду за найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі". Ця стрічка показує, що переживало місто у перші дні повномасштабного вторгнення. Творцями фільму є журналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.



