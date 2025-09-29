Цей іспанський серіал розповідає історію чотирьох подруг, які стикаються зі злетами та падіннями в житті, кохання та кар'єрі, пише Кіно 24 з посиланням на Netflix.

Який сюжет серіалу Netflix?

Головна героїня – дівчина Валерія, яка переживає творчу кризу водночас з кризою у стосунках. У той час, коли шлюб Валерії на межі краху, в неї закохується красунчик Віктор. Поряд також завжди є подруги, у кожної з яких своя драма, секрети та бойфренди.

"Валерія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Цей серіал точно сподобається тим, хто любить "Секс і місто", "Дівчата". Він орієнтований на шанувальників сучасних комедійних драм, які обожнюють поєднанні жіночої дружби, романтики та роздумів про виклики дорослого життя.

