"Рве на шматки": чесні відгуки на серіал "Джинні й Джорджія", про який гудить вся мережа

5 червня 2025 року на Netflix вийшов третій сезон культового серіалу "Джинні й Джорджія". Новий сезон складається з 10 епізодів, які вже доступні на стримінговій платформі.
Чимало фанатів вже встигли переглянути свіженькі серії "Джинні й Джорджії". У матеріалі Кіно 24 ми зібрали чесні відгуки українців, які пишуть у мережі.
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Що пишуть українці про 3 сезон серіалу "Джинні й Джорджія"
Майже усі глядачі третього сезону серіалу "Джинні й Джорджія" зазначають, що нові епізоди просто розбивають серце на шматки. Вони пишуть, що це сезон виявився дуже сумним і більшість із них плакали під час перегляду кожної серії. Ось що пишуть коментатори у мережі:
- "Люблю цей серіал. Він підходить для кожного підлітка і їхніх батьків. Я плакала кожної серії цього сезону. Скільки важливих питань підіймається!"
- "Я якраз додивляюся 8 серію. Так сумно та боляче настільки, що не можу дивитись далі, але й не можу перестати дивитись. Мені завжди так подобалась Джорджія, а тут зробили з неї такого монстра!"
"Джинні й Джорджія": дивіться онлайн трейлер 3 сезону серіалу
- "Цей сезон просто рве на шматки!"
- "Це такий сумний сезон... Стільки подій, що всі та не запам'ятаєш, і майже всі вони сумні, але сезон – потужний"
- "Проплакала цілий третій сезон… кожну серію."
До речі, на Netflix зазначили, що уже офіційно підтверджено 4 сезон серіалу "Джинні й Джорджія", тож справжні прихильники уже завмерли в очікуванні.