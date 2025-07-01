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1 липня, 14:04
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Це фінал історії: чесні тікток-відгуки після перегляду 3 сезону "Гри в кальмара" на Netflix

Ольга Паньків
Основні тези
  • 27 червня 2025 року вийшов третій і останній сезон серіалу "Гра в кальмара" на Netflix.
  • Глядачі діляться різними тікток-відгуками: від захоплення до розчарування фіналом.

Вийшов фінальний сезон легендарного серіалу на Netflix — "Гра в кальмара". Це південнокорейський серіал, який став справжнім світовим феноменом. 27 червня 2025 року вийшов третій сезон, який стане останнім.

У мережі вже можна прочитати чимало коментарів від українських глядачів. Думки розділилися. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку тікток-відгуків від прихильників та критиків.

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Тікток-відгуки глядачів на серіал "Гра в кальмара"

Серед відгуків, які можна побачити у тіктоці, – абсолютно різні реакції. Дехто з глядачів приголомшений фіналом, інші – засмучені. Хтось хоче продовження, а хтось розлючений, адже розчарувався в улюблених героях. Ось які тікток-відгуки залишають глядачі з усього світу. Серед них – і українці.

@nicxsnchz “we are humans” | THIS SEASON TOTALLY BROKE MY HEART #squidgamenetflix #squidgame #squidgameseason3 @Netflix @Netflix K-Content @Squid Game Netflix ♬ original sound - ???? ??????? ★

@dawsonanastasia Реакція на 2 серію 3 сезону «Гри в кальмара» #гравкальмара #игравкальмара #squidgame ♬ оригинальный звук - ️Anastasia Dawson️
@sofik4825 #гравкальмара #3сезонгравкальмара #2025гравкальмара ♬ kids - ilybyxrs*ੈ✩‧₊˚
@bbatevs #Київ #гравкальмара #тривога ідея: @Nastushkins ♬ Pink Soldiers - Kim Sungsoo
@roxaaaaaaaa сорі, контент буде тільки з гри в кальмара, бо я не можу відійти!!#squidgame #гравкальмара3сезон #гравкальмара #squidgame3 ♬ оригінальний звук - фрілансер ?
@julianazhuk24 Гра в кальмара 3 сезон крутий #маматрьохсиночків #рекомендації#гравкальмара #игравкальмара #фільми #серіали ♬ Pink Soldiers - Kim Sungsoo

До речі, раніше ми також збирали перші відгуки глядачів на фінальний сезон "Гри в кальмара". Читайте – за посиланням.