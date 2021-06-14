"Відьмак": мережу вразив моторошний тизер другого сезону серіалу

Netflix в рамках онлайн-заходу Geeked Week показав перший тизер другого сезону серіалу "Відьмак". Відомо, що нова частина має вийти ще у 2021 році.
Нові епізоди "Відьмака" не розчарують кіноманів. Глядачі дізнаються про минуле Геральта, адже з Цирі він оселиться в таборі відьмаків, де разом з наставником Весемиром і жрицею Неннеке буде розгадувати походження магічних сил дівчинки.
До теми Представники Netflix розсекретили, коли глядачі побачать 2 сезон "Відьмака"
Актори "Відьмака 2":
- Генрі Кавілл – Відьмак, Геральт із Рівії;
- Аня Челотра – відьма Йенніфер;
- Фрейя Аллен – княжна Цирілла;
- Кім Бодніа – наставник відьмаків Весемир;
- Джої Беті – друг Відьмака Любисток;
- Крістофер Хівью – Нівеллен;
- Пол Булліон – друг Відьмака Ламберт;
- Ясен Атор – Койон;
- Агнес Борн – Верена;
- Аїша Фаб'єн Росс – Лідія ван Бредевоорт;
- Аджоа Андох – жриця Неннеке, глава Храму Мелітеле;
- Ліз Карр – Фенн;
- Саймон Келлоу – Кодрінгер, партнер Фенн;
- Грем МакТавіш – Дейкстр;
- Кріс Фултон – маг Ріенс;
- Кессі Клер – радниця короля Реданії Філіппа Ейльхарт, лідерка Ложі чарівниць;
- Кевін Дойл – Баліан.
2 квітня автори серіалу оголосили, що у Великій Британії завершились зйомки "Відьмака 2". Проєкт отримав шалену популярність після виходу дебютних епізодів у грудня 2019-го. Тому мільйони кіноманів очікують на продовження історію про Геральта із Рівії та Цирілли.
Наразі відомо, що виробництво приквела серіалу "Відьмак" почнеться в липні 2021 року.