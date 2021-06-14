"Відьмак": мережу вразив моторошний тизер другого сезону серіалу

14 червня 2021 , 17:01
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Джерело:

Твіттер Netflix

Netflix в рамках онлайн-заходу Geeked Week показав перший тизер другого сезону серіалу "Відьмак". Відомо, що нова частина має вийти ще у 2021 році.

Нові епізоди "Відьмака" не розчарують кіноманів. Глядачі дізнаються про минуле Геральта, адже з Цирі він оселиться в таборі відьмаків, де разом з наставником Весемиром і жрицею Неннеке буде розгадувати походження магічних сил дівчинки.

До теми Представники Netflix розсекретили, коли глядачі побачать 2 сезон "Відьмака"

 

Актори "Відьмака 2":

  • Генрі Кавілл – Відьмак, Геральт із Рівії;
  • Аня Челотра – відьма Йенніфер;
  • Фрейя Аллен – княжна Цирілла;
  • Кім Бодніа – наставник відьмаків Весемир;
  • Джої Беті – друг Відьмака Любисток;
  • Крістофер Хівью – Нівеллен;
  • Пол Булліон – друг Відьмака Ламберт;
  • Ясен Атор – Койон;
  • Агнес Борн – Верена;
  • Аїша Фаб'єн Росс – Лідія ван Бредевоорт;
  • Аджоа Андох – жриця Неннеке, глава Храму Мелітеле;
  • Ліз Карр – Фенн;
  • Саймон Келлоу – Кодрінгер, партнер Фенн;
  • Грем МакТавіш – Дейкстр;
  • Кріс Фултон – маг Ріенс;
  • Кессі Клер – радниця короля Реданії Філіппа Ейльхарт, лідерка Ложі чарівниць;
  • Кевін Дойл – Баліан.

2 квітня автори серіалу оголосили, що у Великій Британії завершились зйомки "Відьмака 2". Проєкт отримав шалену популярність після виходу дебютних епізодів у грудня 2019-го. Тому мільйони кіноманів очікують на продовження історію про Геральта із Рівії та Цирілли.

Наразі відомо, що виробництво приквела серіалу "Відьмак" почнеться в липні 2021 року.

Автор: Наталія Гулій