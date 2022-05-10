Відреставрований і оцифрований: коли "Тіні забутих предків" Параджанова покажуть в кінотеатрах

В українських кінотеатрах 19 травня вийде фільм Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Справжні кіномани в захваті, адже класика українського поетичного кіно не так часто потрапляє на великі екрани.

Що варто знати про геніальний фільм "Тіні забутих предків"

Як повідомляє 24 канал, за життя український та вірменський режисер, Сергій Параджанов, здобув неабияку славу. Його мистецтвом захоплювалися усі. Але найбільший успіх йому приніс проєкт "Тіні забутих предків" – фільм, який увійшов у двадцятку кращих картин світу всіх країн і народів. Цією стрічкою захоплювалися Мартін Скорсезе та Федеріко Фелліні.

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У червні Довженко-Центр оприлюднив рейтинг українських кінофільмів за версією критиків. "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова, зняті за однойменною повістю Михайла Коцюбинського, зайняли однозначне та беззаперечне перше місце в рейтингу.

Над фільмом працювали три митці української культури: режисер Параджанов, актор та в майбутньому режисер Іван Миколайчук. Третім став Мирослав Скорик, який написав унікальну музику до кінострічки.

Про те, як знімали легендарний фільм, чому його не дублювали російською та як презентація стрічки переросла в політичну маніфестацію – дивіться у програмі 24 каналу "Згадати все".

"Тіні забутих предків": що відомо про фільм

Фільм, що є наочним прикладом боротьби українського народу за свою свободу, зокрема й свободу своєї культури,

– каже Кирило Марікуца, засновник KyivMusicFilm, компанії-дистриб’ютора фільму. Дізнавайтеся більше "Фантастичні звірі" та "Доктор Стрендж": які фільми покажуть в кінотеатрах найближчі два місяці "Жаль, що ми не можемо показати фільм у кінотеатрі "Україна", де в 1965 році Іван Дзюба, Василь Стус і В’ячеслав Чорновіл влаштували першу публічну акцію протесту проти масових арештів українських інтелектуалів. З іншої сторони – сьогодні немає, напевно, жодної дотичної до культури людини, що мовчить", – доповнив він.

Постер до фільму "Тіні забутих предків" / Фото Vogue