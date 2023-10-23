Режисеркою епізоду стала Анастасія Тиха, яка в ефірі 24 Каналу розповіла про роботу над проєктом. Вона поєднала документальну та художню лінії. А за сценарну основу взяла вірш Вікторії Амеліної, яка теж загинула внаслідок удару.

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Без назви. Краматорськ

Анастасія Тиха пристала на пропозицію колеги змонтувати кадри від військового, який тоді допомагав розбирати завали і паралельно фільмував. Утім, їх виявилося недостатньо для короткого метру і картину доповнили матеріали оператора Юрія Грузінова, який теж фіксує російські злочини і 27 червня перебував на місці події.

Кінорежисерка поєднала документальну лінію та художню. Для другої вона показала жінку, яка схвильована і біжить вперед. Кадри знімали зранку на вулицях Києва.

Фактично це про різницю сприйняття, довжину моменту в якому щось трапляється і твоє відчуття цього моменту, в якому увесь час розтягується, деформується і його суть для тебе зникає. В цьому стресі, страху – ти в цьому часі розпливаєшся,

– відзначила Анастасія Тиха.

Сценарною основою став вірш Вікторії Амеліної, яка стала однією з жертв російського терору. Саме його згадала режисерка, переглядаючи матеріал з місця події. Кадри доповнює ліричний музичний супровід.

"Стрічка розрахована на українську аудиторію. Її функція – ознайомлення українців з новими авторами. Зокрема, поезії. Це можливість для авторів прожити певні свої ідеї у незвичній формі", – пояснила Тиха.

Утім, команда планує зробити дубляж англійською, щоб якомога більше людей за кордоном бачили ті жахи, які Росія чинить в Україні. Але для цього потрібне час, аби достовірно і найкраще перекласти вірш.

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