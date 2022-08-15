На вокзалі у Києві заскочили голлівудського актора Лієва Шрайбера, який має українське коріння

Лієва Шрайбера, дідусь якого з України, помітили на вокзалі у Києві. Актор прибув як амбасадор благодійної платформи UNITED24, мета якої – допомагати українцям у важкі часи.

Про візит американського актора в Україну розповіли у телемарафоні "Єдині новини", передає 24 канал. Зазначимо, це вже друга поїзда Лієва Шрайбера в Україну.

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Лієв Шрайбер приїхав в Україну

Окрім Києва, раніше актор вже був у Львові, де його застала повітряна тривога. Сьогодні вранці, 15 серпня, Лієв Шрайбер приїхав рейсовим поїздом з Польщі, його зустріли на вокзалі столиці та показали фотовиставку, присвячену російсько-українській війні.



Лієв Шрайбер приїхав до Києва / Скриншот з телемарафону



Лієв Шрайбер приїхав до Києва / Скриншот з телемарафону



Лієв Шрайбер приїхав до Києва / Скриншот з телемарафону

Варто доповнити, що актор також займається психологічною допомогою в Україні. Раніше в інстаграмі він розповідав про проєкт психологічної допомоги Ukraine Needs You та закликав українців звертатись по допомогу до психологів, а не розв'язувати проблеми самотужки.

Одна з платформ, яку я підтримую, називається UKRAINE NEEDS YOU. Вона надає цілодобові психологічні консультації українцям. Мені здається, у цей складний час дуже важливо говорити одне з одним. Можливо для українців це бар'єр, адже українці дуже незалежні люди, та все ж таки із фахівцями варто говорити,

– розповів актор.

Лієв Шрайбер та Україна: що відомо про актора та сценариста

Глядачам Лієв Шрайбер добре відомий за стрічками "Люди-Х: Росомаха" та "Крик".

Спершу Лієв Шрайбер як волонтер благодійної організації World Central Kitchen готував борщ для переселенців на кордоні в Перемишлі, а потім приїхав до Львова. Там він поспілкувався з психологинею Оленою Коссак про війну та підтримку українців у межах проєкту психологічної допомоги.

У Львові його застала повітряна тривога. У своєму інстаграмі Лієв опублікував відео, як він спускався в укриття. Зараз актор вже вдома, у безпеці. "Стільки історій такі неймовірно стійкі люди", – говорив він про українців.

Коли я опинився всередині України, для мене було неймовірно побачити неймовірну стійкість та мужність українців. Я вважаю, що Путін зробив свою найбільшу помилку,

– сказав Шрайбер в ефірі американського шоу Morning Joe.

Шрайбер у Львові під час повітряної тривоги: дивіться відео

Крім цього, він очолює проєкт Suport Humans, за ініціативою якого планується відкрити воєнний госпіталь для поранених українських захисників та захисниць.

Лієв Шрайбер має українське коріння

Цікаво, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, актор, режисер та співзасновник фундації Bluecheck Ukraine Лієв Шрайбер не часто спостерігав за Україною. Однак війна все змінила. Зараз він один з голлівудських акторів з українським корінням, який активно підтримує українців.

У 2005 році Шрайбер створив фільм про Україну. В інтерв’ю виданню "Голос Америки" актор розповів, що причинною цього проєкту стало зацікавлення у його походженні. У розмові з журналісткою Шрайбер зізнався: "Я знав, що маю дідуся з України". Однак, за його словами, він ніколи не розповідав історію України чи свою власну історію.

Тому я написав сценарій про молодого американця, який їде до України, аби дізнатися, як це – бути українцем,

– сказав він.

Як повідомив Шрайбер, він сам тоді відвідав Україну та чудово провів час: "Був трохи в Києві, в Одесі. Я також подорожував південною Україною у пошуках села, звідки був мій дідусь. Але так його і не знайшов".