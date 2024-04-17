Тріумфом це не можна назвати, – поліцейський з "20 днів у Маріуполі" про перемогу на Оскарі
Джерело:24 Канал
Поліцейського Володимира Нікуліна з оскароносної стрічки "20 днів у Маріуполі" називають головним героєм фільму. Чоловік працював спільно із командою журналістів, допомагаючи їм вивезти відзнятий матеріал із захопленого міста, тому неодноразово потрапляв в об'єктив знімальної команди.
Однак сам поліцейський каже, що не вважає себе головним героєм стрічки, але вдячний журналістам за таку колосальну роботу. Володимир відверто зізнався, чи вважає він перемогу України на Оскарі важливою.
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Володимир Нікулін про перемогу України на Оскар-2024
Поліцейський каже, що не може назвати цю подію тріумфом, радше – важливим моментом, коли вкотре можна нагадати світу про Україну.
Ну, тріумфом це не можна назвати. Цей фільм став нагадуванням. Адже зараз у фокусі та світових ЗМІ, і, може, світової політики, здається, немає України. Це дуже важлива подія. Це спалах пам'яті про нашу боротьбу, про наші страждання в країні,
– каже Володимир.
Чоловік погоджується з думкою Мстислава Чернова про те, що краще б цього фільму ніколи не було.
"Можливо, як казав Мстислав, краще б цього фільму ніколи не було. А можна сказати так, що краще б цей фільм був не в цей складний час, а потім, коли наша держава відіб'є агресію. І тоді будуть згадувати, яким чином це сталося, якими зусиллями відбулася ця перемога і якої жертви наш народ зазнав", – думає Нікулін.Повну версію інтерв'ю з Володимиром Нікуліним читайте за посиланням.
А проте, поліцейський думає, що кожна сьогоднішня перемога – важлива для України. Тому визнання "20 днів у Маріуполі" найкращим документальним фільмом є важливим внеском у нашу велику перемогу проти російського агресора.
Хто такий Володимир Нікулін
Поліцейський Володимир Нікулін – людина, яка допомогла розкрити злочини російських загарбників та відобразити безжальне знищення Маріуполя перед світом.
Вже тривалий час Володимир присвячує своє життя службі в правоохоронних органах. Після подій 2014 року, коли Донецьк був тимчасово окупований, він виїхав з міста та приєднався до поліцейських в Маріуполі.
Саме він виявився надзвичайно корисним у рятівних операціях знімальної групи фільму "20 днів у Маріуполі", допомігши їм вижити та евакуювати з міста важливі відеоматеріали.
Починалося все зі знайомства Володимира з журналістами поблизу пологового будинку у Маріуполі, де він одразу розпізнав, що це люди, які потребують допомоги. І не помилився. Поліцейський декілька разів відвозив команду до місць, де можна було спіймати хоча б якийсь зв'язок, щоб вони могли передавати відзняті матеріали своїм колегам.
Крім того, саме Володимир Нікулін був тим, хто ризикував своїм життям та безпекою своєї родини, щоб вивезти знімальну групу "20 днів у Маріуполі" з Маріуполя