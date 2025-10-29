Серіал "Воно: Ласкаво просимо в Деррі" – це передісторія клоуна Пеннівайза. 24 Канал розповість більше деталей про сюжет та де трилер можна дивитися українцям.

Перший сезон серіалу складається з восьми епізодів, які обіцяють ще більш напружений сюжет та глибше розкриття передісторії кривавих злочинів Пеннівайса.

У новому серіалі глядачі також побачать повернення Білла Скашгорда у ролі клоуна Пеннівайза. До того ж актор виступив одним із виконавчих продюсерів серіалу. Крім того, у ролях: Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Кріс Чок, Джеймс Ремар, Стівен Райдер, Мадлен Стоу, Руді Манкузо.

Що відомо про сюжет?

Події серіалу розгортаються у 1962 році, за 27 років до подій першого фільму "Воно". Глядачів повертають у зловісне містечко Деррі, де головні герої стикаються з давнім злом, коли у місті починають загадково зникати діти.

Горор розповідає, які трагедії відбувалися у ті часи, що проклали шлях до подальших подій, які були жертви, та чи був той, хто протистояв невидимим жахіттям?

"Воно: Ласкаво просимо до Деррі": дивіться трейлер онлайн

Де дивитися в Україні?

Перший сезон "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" створено HBO – сервісом, що вже працює в Україні. Його можна переглядати також через медіасервіс MEGOGO, де нові епізоди будуть виходити з українською озвучкою щопонеділка.

Як відгукуються про серіал?

Після прем'єри з'являються перші відгуки глядачів та критиків, які здебільшого є позитивними. Ця історія сильна, як і оригінальні фільми, й вона точно сподобається любителям жахів.

Хоча розсіяний сюжет іноді позбавляє стрічку його моторошної атмосфери, "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" переконливо поглиблює міф про Пеннівайза завдяки гострим соціальним коментарям, жахливій атмосфері та переконливій грі акторів,

– пишуть на Rotten Tomatoes.

Зазначимо, що проєкт вже отримав схвальний відгук від самого Стівена Кінга, який назвав серіал "дивовижним", а перший епізод "жахливим".