Всесвітньовідома Сахра Карімі, яку евакуювали з Афганістану, засудила війну Росії проти України

Афганська кінорежисерка Сахра Карімі засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вона зазначила, що українці борються за свободу і право бути вільними.

Сахра Карімі виступила на підтримку України в ефірі японського міжнародного телеканалу NHK World Japan. Цікаво, що наприкінці березня команда каналу створила українську версію сайту. Тож за допомогою штучного інтелекту можна читати новини з Японії з українськими субтитрами, передає 24 канал.

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Варто зазначити, що після того, як Росія вдерлася на українські землі, кінорежисерка Сахра Карімі з України евакуювалася до Риму, де тепер викладає в університеті та виступає на знак підтримки українців.

Сахра Карімі засудила російську агресію

В ефірі NHK World Japan кінорежисерка поділилася: "Коли твоя країна, твоя Батьківщина, все те, що ти любиш, руйнується та вмирає у тебе на очах... Я повністю розумію все те, що відбувається зараз в Україні".

Це війна за свободу, за право бути вільним. Ми маємо боротися за те, щоб люди у світі могли жити у свободі та мирі,

– сказала Сахра Карімі.

Крім цього, в сюжеті японського мовника показали кадри бомбардування українських міст російськими військами.



Сахра Карімі підтримала українців у війні з Росією / Скриншот з ефіру NHK World Japan

Що варто знати про Сахру Карімі

Сахра Карімі – перша жінка-гендиректорка державної кінокомпанії "Афганфільм" (Afghan Film Organisation) і єдина, хто має докторський ступінь в галузі кіно і кіновиробництва.

Народилася в Тегерані, освіту здобула у Чехії та Словаччині. З 2021 року – жила і працювала в Афганістані. Щоб просувати незалежних афганських кінематографістів, вона допомогла відкрити Мультимедійний будинок Капіла. Під час навчання Сахра зняла 30 короткометражок.

, про фільми, які зняла режисерка Сахра Карімі, можна почитати за посиланням

У ніч на 16 серпня на наші землі евакуювали з Афганістану 80 людей. Україна також допомогла Карімі вибратися з країни.

Після того режисерка зустрілася з Андрієм Єрмаком і у соцмережах подякувала Офісу Президента та Міністерству закордонних справ, зазначивши, що вона "жива і в безпеці".

Нагадаємо, британська кіноакторка Тільда Свінтон, яка зіграла в "Докторі Стренджі" та багатьох популярних стрічках, прочитає історії українців про війну на літературному фестивалі Deep Water Festival у США.