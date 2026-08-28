Сьогодні Локлір 64 роки, і свіже фото акторки, яке опублікували dailymail, помітно контрастує з її культовим образом із "Мелроуз Плейс". Папараці зняли її біля студії подкасту в Лос-Анджелесі – босоніж, у простому легкому комбінезоні, з розпущеним волоссям і практично без макіяжу. Для частини шанувальників це стало буквально ефектом "стоп, а де Аманда?".



Як зараз виглядає Гізер Локлір / Фото BACKGRID



Для глядачів, які звикли бачити Локлір саме в її гламурній версії, нові кадри можуть здатися доволі несподіваними. Не лише через вік, а й через те, наскільки несхожий сьогоднішній образ акторки на телевізійну Аманду.

У кадрі немає ні дизайнерського костюма, ні професійної укладки, ні ретельно продуманого макіяжу. Є звичайний одяг, розпущене волосся, босі ноги й абсолютно буденна перерва посеред робочого дня.

У 90-х вона була секс-символом

Локлір стала однією з найвідоміших телевізійних акторок свого покоління завдяки ролям у "Династії" та "Мелроуз Плейс". Її Аманда Вудворд була буквально створена для епохи великих зачісок, мінісуконь, широких плечей і серіальних романів, у яких люди чомусь не могли просто поговорити одне з одним.

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Її образ був настільки впізнаваним, що для багатьох глядачів він фактично став синонімом самої Локлір.

За ідеальною Амандою залишилася зовсім неідеальна історія

Втім, зміни у зовнішності Гізер Локлір – це далеко не вся історія. Після неймовірної популярності у 90-х на акторку чекали роки, про які Голлівуд згадує вже без особливого гламуру.

У Локлір були серйозні проблеми з алкоголем, рецептурними препаратами та залежністю. У 2008 році її заарештували за підозрою у керуванні автомобілем під впливом рецептурних ліків, а у 2012-му вона потрапила до лікарні після повідомлень про змішування алкоголю та медикаментів. У наступні роки проблеми продовжилися, а після кількох арештів у 2018 році акторка погодилася на лікування. У 2019-му вона визнала провину за низкою адміністративних звинувачень і мала пройти програму реабілітації.

Її особисте життя також було далеко не схоже на безтурботну картинку з обкладинок журналів. Стосунки з Крісом Гайссером тривалий час залишалися непростими, а пара остаточно розійшлася у 2025 році. За даними People, на момент їхніх заручин у 2020 році Локлір святкувала рік тверезості.

Саме тому сьогоднішні фото акторки варто сприймати не лише через призму "постаріла – не постаріла". За цими десятиліттями стоїть непростий період життя, боротьба із залежністю та спроби повернути собі нормальне життя.

Як зараз виглядає інша зірка серіалу Район Мелроуз Сідні. Окрім того, вона давно щаслива у шлюбі з партнером по серіалу.