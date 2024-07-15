4 найкращі аніме, які захочеться подивитися до останньої серії

Аніме зародилося в Японії, а згодом поширилося по світу. Такі анімаційні фільми знайшли своїх шанувальників і досі залишаються популярними у певних колах. Люди навіть утворюють ком'юніті для любителів цього жанру.

За роки з'явилося багато аніме, які вартують уваги глядачів. Редакція Кіно 24 розповість, що потрібно подивитися, якщо ви якраз шукаєте цікавий анімаційний фільм.

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"Ван Піс"

Рейтинг IMDb: 9.0

Головний герой аніме – пірат Луффі, який відправляється на пошуки скарбу Ван Піс. Разом з ним у подорож йдуть Пірати Солом'янського Капелюха. Попереду у команди багато викликів та перешкод. Спершу вони наштовхуються на Капітана Баггі, силу якого дуже складно побороти.

"Ван Піс": дивіться онлайн трейлер аніме

"Атака титанів"

Рейтинг IMDb: 9.1

У цьому аніме показаний світ у часи псевдосередньовіччя. Народ намагається вижити, оскільки на нього постійно нападають істоти, які подібні на людей, – їх називають титанами. З велетнями дуже складно справитися, однак у боротьбу вступає загін скаутів, який складається з відважних та мужніх воїнів.

"Атака титанів": дивіться онлайн трейлер аніме

"Наруто"

Рейтинг IMDb: 8.4

В аніме розповідається про хлопця-сироту, якого звати Наруто. Він мешкає у поселенні ніндзя та не може знайти спільну мову з людьми. Головного героя завжди ображають та називають невдахою. Наруто хоче показати, на що він здатний, та здобути повагу від оточення, тому прагне керувати селищем.

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"Наруто": дивіться онлайн трейлер аніме

"Аватар: Останній захисник"

Рейтинг IMDb: 7.2

Події фільму відбуваються у світі, де є чотири Нації: Вогонь, Вода, Повітря та Земля. Кожна з них має свого керівника, тобто мага. Усі стихії може підкорити єдина людина – Аватар, який є Володарем світу. Якось на долю одного хлопця випадає важлива місія – врятувати свій світ від влади та жорстокості Вогню.

"Аватар: Останній захисник": дивіться онлайн трейлер аніме

Надіємося, що серед наших читачів є прихильники аніме. Обирайте, що будете дивитися найближчим часом!