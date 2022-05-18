Єрмак поспілкувався з легендою Голлівуду Робертом де Ніро та Джейн Розенталь: подробиці розмови

Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів відеорозмову з голлівудським актором Робертом де Ніро та американською продюсеркою Джейн Розенталь. Про що вони розмовляли – читайте далі.

Єрмак поспілкувався з актором Робертом де Ніро та продюсеркою Джейн Розенталь

Андрій Єрмак подякував Роберту де Ніро за підтримку України у важкі часи та за його позицію у війні з Росією. "Коли нас підтримують такі люди, як ви, це надихає, дає енергію та сили", – наголосив він. Джейн Розенталь під час розмови зазначила, що "дуже важко спостерігати за тим, що зараз відбувається в Україні". Її команда намагається робити все можливе, щоб допомогти українцям.

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За словами Єрмака, продюсерка виступила з пропозицією продемонструвати відеозвернення Президента України Володимира Зеленського до учасників та гостей цьогорічного фестивалю "Трайбека", який відбудеться з 8 по 19 червня. Андрій Єрмак прокоментував цю ідею.

Роберт де Ніро та Джейн Розенталь є співзасновниками кінофестивалю "Трайбека", що з'явився як реакція на теракти 11 вересня 2001 року у США.

Я цілком підтримую цю ідею. Також запропонував Роберту де Ніро та Джейн Розенталь розглянути можливість долучитися до підтримки ініційованого Президентом Володимиром Зеленським проєкту United24, який має об’єднати людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні,

– сказав Єрмак.

Роберт де Ніро відповів, що з нетерпінням чекає відповідної нагоди.

У розмові Андрій Єрмак також наголосив, що війна Росії проти України стосується не тільки нашої держави, а й усього демократичного світу.

З Україною весь цивілізований світ, тому ми переможемо,

– підсумував Єрмак.





