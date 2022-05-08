"Їхньому мирному життю також прийшов кінець": Олег Сенцов показав фото з врятованим котом

Український режисер та політичний в’язень Олег Сенцов захищає Україну в лавах ЗСУ. На 73 день війни він опублікував фото з котиком і нагадав, що тварини так само як люди, втратили мирне життя.

У фейсбуці Олег Сенцов наголосив, що чимало людей постраждали від війни. Однак, є й дуже багато тварин, які бігають, ховаються у фронтовій смузі, передає 24 канал.

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Олег Сенцов показав фото з врятованим котом

"Багато людей страждають від цієї війни. Хочеться якось усіх захистити, допомогти, а ще помститися за їхні страждання. Але це не завжди вдається. А ще є тварини, розгублені, яких дуже багато бігає та ховається у фронтовій смузі. Їхньому мирному життю також прийшов кінець", – наголосив режисер.

За словами Сенцова, тварини також страждають і потребують допомоги. Крім цього, режисер повідомив, що прихистив одного котика, який отримав поранення лапки.

Вдома в мене вже живе один такий (всиновлений?) кіт, а на нашій базі – пес Паркер. Цього безпритульника з пошкодженою лапою передали на піклування до дружнього підрозділу. Українці своїх не кидають!,

– сказав він.



Олег Сенцов показав фото з врятованим котом / Фото з фейсбуку режисера

"Тварини – це частина нашого мирного життя": реакція мережі

У коментарях українці висловили підтримку Сенцову. Зокрема режисер Михайло Іллєнко побажав "Перемоги, здоров'я і повернення до Професії", а українська письменниця, перекладачка, редакторка Наталка Малетич нагадала що українці – це сила, і подякувала за оборону і захист як людей, так і звірят.

Ще більше коментарів у фейсбуці Сенцова:

"Олеже, ви справжня людина, бо не заховалися, пішли захищати Україну. Дякую вам! Повертайтеся живим додому!"

"І тваринок теж шкода. Це частина нашого мирного життя"

"Паркеру привіт"

"Наші котики!"

"Дякую вам, пощастило вухастику!"

"Дякую за гуманність. Дякую за захист нас"

"Бережіть себе, пане Олеже!"

"Як добре, що ви піклуєтесь ще й про тварин. Їх також шкода".

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"Азовсталь, ми віримо!": Олег Сенцов звернувся до друга

Нагадаємо, нещодавно Олег Сенцов звернувся до свого побратима Вальтера, який перебуває в "Азовсталі" і не виходить на зв’язок.

Вальтер, друже, я знаю що ти ще там. Я знаю, що ти живий, хоч і третій день не виходиш на зв’язок. Я знаю, що ти продовжуєш боротися, хоч і давно вже поранений. Я знаю, що поруч з тобою одні Герої й ти один з них,

– сказав Сенцов.

"Будь-які слова – це порожнеча, якщо ти не можеш допомогти, а я не можу тобі зараз допомогти. До тебе сто кілометрів, які я не в змозі пройти. Вибач", – доповнив він.

Я не вірю в дива, я вірю в людей, які можуть робити неймовірне. Ви зробили неймовірне. Можливо ти ніколи не прочитаєш цей пост, а можливо лайкнеш його через годину. Ми не знаємо свого майбутнього,

– написав режисер.

Режисер нагадав, що п’ять років тому Вальтер вірив, що Сенцов повернеться звідти, звідки важко повернутися. "Зараз я вірю, що ти повернешся звідти, де ти є зараз. Азовсталь, ми віримо!",– підсумував він.

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