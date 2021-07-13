Юлія Саніна, Alyona Alyona, Onuka та Артем Пивоваров представляють саундтрек до фільму

На музичному фестивалі Atlas Weekend 11 червня у форматі кінозйомки відбулася прем’єра саундтреку до українського фільму "Найкращі Вихідні", спільного виробництва кіностудії FILM.UA та Atlas Weekend. Пісня "Твій день" у виконанні гурту The Hardkiss, Alyona Alyona, Onuka та Артема Пивоварова закривала фестиваль, і гості Atlas Weekend першими почули саундтрек до майбутньої комедії.

Ця пісня – результат унікальної творчої колаборації лідерів фестивальної, музичної та кіноіндустрій. Про це повідомляють дистрибутори фільму FILM.UA Distribution та Кіноманія.

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Увечері в неділю усі виконавці треку зібралися на головній сцені фестивалю, щоб взяти участь у зйомці кіно – адже виступ зірок і сама пісня є частиною сюжету фільму та його несподіваного фіналу зокрема. І поки виконавці запалювали фестиваль, актори і знімальна група – а це 80 осіб – працювали, щоб зафільмувати цей неймовірний виступ.

"Такого в Україні ще дійсно не було – вплести концерт у кіносюжет, зібрати артистів номер один в країні та під час їхнього виступу зняти матеріали для майбутнього фільму, не маючи шансів на помилку. У нас був обмежений час та реальна масовка: без дублів і фальшу ми зробили дещо унікальне! Кіно надихає музику, музика надихає кіно: після важкого року пандемії наша колаборація – наче символ відродження креативної індустрії", – розповідає продюсерка стрічки Анна Єлісєєва.



Фото зірок на Atlas Weekend / Фото FILM.UA Distribution

Музичним ідеологом та саунд-продюсером і пісні, і фільму "Найкращі Вихідні" є The Maneken (Євген Філатов). А артисти різних жанрів – хіп-хопу, року, електронної та поп-музики, об’єднуючись, наче ілюструють ідею фільму: щоб сталося щось круте і нове, треба зробити дещо несподіване і вийти за рамки звичного.

"Найкращі вихідні" стане третьою повнометражною картиною, де я виступаю як композитор. Для цього фільму я не лише пишу прикладну музику, а й продюсую композицію, в записі якої беруть участь Alyona Alyona, ONUKA, Артем Пивоваров і The Hardkiss. Врешті, пісня буде не тільки саундтреком до стрічки, а ще й гімном Atlas Weekend", – прокоментував Євген Філатов.

"Ідея записати гімн для Atlas Weekend з’явилася вже давно, це було у повітрі. Фестиваль великий, і такої пісні йому не вистачало. І коли з’явилася пропозиція від творців фільму поєднати гімн фестивалю та саундтрек до фільму, все зійшлося. Дуже класна компанія артистів, які виконали цей гімн разом – це всі мої друзі, добрі знайомі, тому нам було дуже легко знайти спільну мову. Створювалася пісня разом – основу написав The Maneken, потім кожен як намистинки нанизав свої ідеї та мелодії, і тепер маємо таку цікаву колаборацію. Звісно, цікаві були зйомки самого фільму, в яких ми взяли участь після нашого концерту. Це нові для мене відчуття, я вперше знімалася в художньому фільмі. Можу сказати, що професія актора дуже складна, ми розійшлися десь о третій ночі, але на позитиві. Цікаво буде подивитися на екрані результати", – зазначила Юлія Саніна.



Юлія Саніна на Atlas Weekend / Фото FILM.UA Distribution

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"Дуже приємно, що люди після виступу гурту The Hardkiss не розійшлися та залишилися для того, щоб стати одним цілим зі знімальним процесом, з цією великою подією. Люди допомагали нам створити атмосферу качу, величезного кайфу від музики. Мені здається, що всі артисти, які вийшли вчора на сцену, приємно здивували людей своїм треком і тим, що взагалі відбувалося на сцені. Це був справжній перформанс", – описує свої емоції Alyona Alyona.



Alyona Alyona на Atlas Weekend / Фото FILM.UA Distribution

Як правило, я практично ніколи не беру участь в історіях, пов’язаних зі створенням спільних треків,

– говорить Onuka.

Але на пропозицію стати частиною колаборації, на меті якої був запис пісні для фільму — Onuka погодилася з декількох причин:

Мені сподобалася ідея, що моя сопілкова партія стане своєрідним лейтмотивом треку. До того ж я захоплююсь творчістю тих артистів, що взяли участь у треку. Для мене особисто вони – найбільш яскраві артисти нової української музики. І, оскільки, музику написав Євген Філатов, я вирішила поступитися своїми правилами, довіритися долі та взяти участь у цьому дійстві. В такій компанії це було цікаво та почесно.



ONUKA​ на Atlas Weekend / Фото FILM.UA Distribution

4 стихії, 4 різноманітні стилі і 4 представники нової хвилі української музики об‘єдналися для того, щоб подарувати стрічці "Найкращі Вихідні" і фестивалю симбіоз емоцій та енергії, об‘єднуючи все в одну історію. Вмикаю "режим очікування"!,

– говорить Артем Пивоваров.



Артем Пивоваров ​на Atlas Weekend / Фото FILM.UA Distribution

"Представити саундтрек до фільму на фестивалі було крутою ідеєю – всі були в захваті від цього сюрпризу. А ми почули, як пісня звучить просто неба. Я вважаю, що це неймовірна колаборація, яка не лише стане чудовим саундтреком до фільму, але й офіційним гімном Atlas Weekend на багато років!", – ділиться враженнями продюсер Дмитро Сидоренко.

Наразі робота над комедією триває, зокрема, на фестивалі Atlas Weekend знімалися матеріали, що ввійдуть до майбутнього фільму.

Прем’єра "Найкращих Вихідних" запланована на 2022 рік.