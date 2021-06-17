"Загін самогубців: Місія навиліт": все, що сьогодні відомо про фільм та яскраві нові кадри

Entertainment Weekly опублікувало нові кадри із "Загону самогубців: Місія навиліт" із головними лиходіями фільму, прем’єра якого запланована на 5 серпня 2021 року.

"Загін самогубців: Місія навиліт" сюжет фільму

Приречених на довічне ув'язнення злочинців відправлять на нове завдання – в якусь американську республіку, де панує місцевий диктатор. Загін висадять на віддалений острів, який кишить ворогами та проблемами. Але напруги між персонажами вистачатиме і без додаткових зовнішніх чинників.

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Це військовий фільм з кепськими суперлиходіями,

– говорить режисер фільму Джеймс Ганн американському виданню Entertainment Weekly.

Один зі нових кадрів опублікував також режисер в інстаграмі.

"Першим майданчиком, на якому ми знімали, був цей пляж, – говорить Харлі Квінн. Це було так чудово. Пальми. Океан. Хвилі. Піротехніка. Спецефекти. Всюди вибухи. Це було схоже на справжній божевільний фільм про війну".



"Загін самогубців: Місія навиліт" / Фото Entertainment Weekly

На кадрах ми бачимо таких головних героїв:

Харлі Квінн (Марго Роббі);

Рік Флег (Юель Кіннаман);

Миротворець (Джон Сіна);

Бладспорт (Ідріс Ельба);

Людина-горошина (Давид Дастмалчян);

Мислитель (Пітер Капальді);

Крисолов (Даніела Мелшіор).

Як змінив фільм "Загін самогубців 2" Джеймс Ганн

Фільм не суперечитиме історії оригіналу, який у 2016 році представив Девід Ейр, – раніше повідомляв режисер. Проте він доповнив картину новим власним баченням.Шанувальники пам'ятають, що попри цікавість головних персонажів, перша стрічка отримала чимало критики. Зокрема через плоскість сюжету та якість комп'ютерної графіки.

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Джеймс Ганн врахував недоліки франшизи й зробив все по-своєму, зокрема:

переробив склад фільму. Зі знайомих глядачеві залишилися лише Харлі Квінн (Марґо Роббі), полковник Рік Флег, Капітан Бумеранг і безжалісна керівниця проєкту Аманда Воллер (Віола Девіс). Місце Вілла Сміта в команді зайняв Ідріс Ельба. Спершу планувалося, що він буде Дедшотом. Але потім Віллу Сміту вирішили дати можливість повернутися у франшизу, тож актору дали іншого персонажа з коміксів.



"Загін самогубців: Місія навиліт" / Фото Кіноріум

Нагадаємо, що Джокера у виконанні Джареда Лето у стрічці не буде. Сподіваємося, сиквел ще більше здивує глядачів з таким оновленим складом!

домігся, аби студія Warner Bros. та кінопродюсери мінімально втручалися у проєкт. І це видно вже з самого трейлера. Сиквел відрізняється від оригіналу як і картинкою, так і подачею.

"Загін самогубців 2" 2021: дивіться трейлер