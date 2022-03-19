Зараз у кіно: попри війну, українці можуть піти в кінотеатр на "Носорога" та "Стоп-Землю"

"Артхаус трафік" відновив кінопрокат українських фільмів. Попри війну, зараз в кінотеатрах показують дві стрічки – "Стоп-Земля" Катерини Горностай та "Носоріг" Олега Сенцова.

Зауважте, кримінальну драму "Носоріг" можна побачити в кінотеатрах Дрогобича, Луцьку, Львова, Самбора, Трускавця та Хмельницького. Фільм про підлітків "Стоп-Земля" демонструють в кіно у Хмельницькому.

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Як відомо, 10 гривень із кожного квитка надійдуть благодійному фонду "Повернись живим", задля допомоги українським ветеранам та військовим, які воюють проти російського окупанта.

Сьогодні режисери фільмів захищають нашу землю і допомагають переселенцям. Зокрема Олег Сенцов тримає оборону Києва, а Катерина Горностай волонтерить.

"Носоріг": сюжет і трейлер

Кримінальна драма Олега Сенцова розповідає про бурхливі 1990-ті. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

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"Стоп-Земля": сюжет і трейлер

Це автобіографічна драма про 16-річну Машу, яка навчається у звичайній київській школі. Дівчина почувається дещо відсторонено від однолітків, але аж ніяк не є самотньою завдяки своїм близьким друзям Яні та Сєні. Кожен них по своєму переживає шкільну буденність. Скоро екзамени, але головна героїня закохується в однокласника Сашу. Вона розуміє: якщо не наважитися зробити перший крок – ніколи не дізнаєшся, чи взаємні ці почуття.

"Стоп-Земля": дивіться трейлер