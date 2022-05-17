Диктатор програє, – Зеленський виступив на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю

Володимир Зеленський 17 травня виступив на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю. Президент звернувся до учасників через відеозв'язок.

Політик звернувся до світу через війну в Україні. У своїй промові він згадав слова Чарлі Чапліна у знаменитому фільмі "Диктатор", який вийшов на екрани у 1940 році.

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Людська ненависть пройде, і диктатори помруть, і влада, яку вони забрали в людей, повернеться до людей. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине,

– процитував слова з фільму Зеленський.

Він зазначив, що українці продовжують боротьбу. Адже іншого виходу у нас немає. Президент впевнений, що Україна обов'язково переможе у війні.

Дивіться відео з виступу Зеленського у Каннах:

Що відомо про Каннський кінофестиваль

75-й Каннський кінофестиваль триватиме з 17 до 28 травня. Аби висловити підтримку Україні, організатори внесли до програми стрічки українського кіно. Крім того, у Каннах відкриють Український павільйон та програму "Україна у фокусі". Так, під час фестивалю відбудуться дискусії щодо протидії російській агресії, а також обговорення проєктів, які Україна може запропонувати світові.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що Каннський кінофестиваль потрібно використати для просування української культури, так само як і Євробачення. Урядовець зазначив, що Росія офіційно не представлена на кінофестивалі, тому Україна має скористатися цим по максимуму, щоб просунути нашу культуру.

Російським журналістам відмовили в акредитації на фестиваль

На кінофестивалі не буде російських журналістів. Росіянам відмовили в акредитації, бо вони не відповідають європейським цінностям. Організатори зазначили, що чекали на те, щоб відносини між Україною та Росією "налагодилися". Оскільки цього не сталося, то вони й схвалили таке рішення.

Дивіться більше про відмову в акредитації російським журналістам в Каннах: відео