У жовтні 2023 Жерар Депардьє відкинув усі звинувачення та заявив, що не дозволяє собі чинити подібного з жінками. Читайте, чому актора знову звинувачують у сексуальному насильстві.

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Елен Даррас поскаржилась на Жерара Депардьє

Акторка знімалась в одній стрічці з Жераром Депардьє. Це був фільм "Диско", який вийшов на екрани ще у 2008 році, тоді Елен було всього 26 років. Даррас пояснила, що тоді не виносила цей інцидент на публіку, оскільки лише починала свою кар'єру та боялася потрапити до "чорного списку". Утім тепер зізналась про те, як огидно поводився французький актор на знімальному майданчику.

Він дивився на мене так, ніби я була шматком м'яса. Він підійшов до мене, а потім провів рукою по моїх стегнах і сідницях,

– розповідала акторка.

А також неодноразово запрошував її до своєї гримерки, але те, що Елен Даррас йому відмовляла, це не змінювало ситуацію.

Він продовжував мацати мене між дублями,

– заявляла Елен.

Зараз слідчі вивчають скаргу Даррас, щоби зрозуміти чи не закінчились ще терміни, коли можна взяти її до уваги. Після цього стане зрозуміло, що буде дальше з цією справою.

Жерара Депардьє звинуватили у насильстві 13 жінок

Елен Даррас виявилась не єдиною жертвою французького актора. У 2018 році акторка Шарлотта Арнольд звинуватила актора у зґвалтуванні. Утім Депардьє спростовує усі звинувачення в свою сторону.

Загалом 13 жінок звинуватили Жерара Депардьє у сексуальному насильстві. А Депардьє відкинув усі звинувачення і в жовтні 2023 року опублікував відкритого листа у французькій газеті "Le Figaro". Актор заявив, що "ніколи не ображав жінку", що він не "не ґвалтівник і не хижак.