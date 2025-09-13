Зірка фільму "Малевич" Марина Кошкіна має чітку позицію щодо мови, про що розповіла в інтерв'ю для Кіно 24.

Читайте повне інтерв'ю Найгірше – це байдужість, – інтерв'ю з акторкою "Малевича" про кіно і театр під час великої війни

Акторка поділилась, що зараз на знімальному майданчику більшість спілкується українською мовою, але є й ті, які продовжує говорити російською.

Я б хотіла, щоб це нарешті остаточно змінилося. Не можу судити тих людей, які в житті говорять російською. Це теж мене дратує шалено, але це їхній вибір. А щодо культурних просторів, мені здається, що це вже має бути соромно, це ганьба. Так не має бути. Але поки це ще є,

– зауважила Марина Кошкіна.

Що раніше Марина Кошкіна казала про мову

Марина Кошкіна народилась у місті Кремінна Луганської області, тому тривалий час розмовляла російською. Вступивши до університету, акторка потрапила до майстерні Богдана Бенюка. Завдяки викладачеві у неї з'явилося бажання говорити українською.

"Зараз для мене це болюче питання. Я мрію, щоб російська якнайскоріше зникла з нашого простору. Щоб люди не користувалися нею, розуміли, наскільки це важливо. Мені страшно чути російську від дітей – дуже багато хто в Києві нею розмовляє. Коли стикаюся з цим, так боляче стає, всередині просто плачу", – казала акторка в інтерв'ю OBOZ.UA.

Марина Кошкіна зізнавалась, що після трьох років повномасштабного вторгнення вона жорстка до тих, хто обирає мову ворога. Зокрема, якщо до неї звертаються російською – відповідає українською.