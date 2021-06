Перша серія культового серіалу вийшла на екрани в червні 1998 року.

Перезапуск серіалу HBO Max матиме назву And Just Like That. Його зніматимуть під керівництвом Майкла Патріка Кінга.

And Just Like That матиме 10 серій. Зрозуміло, що не всі актори повернуться до своїх ролей. Про деталі акторського складу перезапуску серіалу "Секс і місто" – читайте в нашому матеріалі, який ми писали раніше.

Знову разом. Читання сценарію перших епізодів,

– підписала світлину в інстаграмі Джессіка Паркер.

Крістін Девіс, до речі, прокоментувала цей пост словами: "Люблю тебе назавжди".

Нагадаємо, що востаннє глядачі бачили персонажа Синтію Ніксон у другій частині "Секс і місто".

Сюжет закінчується тим, що юристка-кар’єристка мириться зі своїм чоловіком Стівом після його роману. Цілком імовірно, що в нових епізодах творці пояснять, чи була терапія ефективною і чи не розлучилася пара, яка має спільного сина.

Сара Джессіка Паркер раніше у своєму інстаграмі повідомляла, що наступне шоу без неї не обійдеться. Вона опублікувала тизер про майбутнє серіалу та розповідала різним ЗМІ про подробиці. В інтерв’ю Vanity Fair Паркер повідомила, що тема Covid-19 буде частиною сюжетної лінії.

Щира й чарівна Шарлотта в особі Крістін Девіс, – третя з дівочої компанії "Сексу й міста", також повернеться в нових серіях. У фільмах Шарлотта стала домогосподаркою, тож можна очікувати, що перезапуск зачепить тему її двох дітей, Лілі й Роуз, а також шлюбу із чоловіком Гаррі.

Крістін Девіс також опублікувала кілька кадрів, на яких зображена гардеробна зірок.