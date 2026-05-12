Список найкращих українських фільмів, які стали номінантами кінопремії Золота Дзиґа-2026

Оголошено повний перелік номінантів на премію Золота Дзиґа 2026 року. Цьогоріч у конкурсі беруть участь аж 65 робіт.

Уже 14 травня члени Української кіноакадемії розпочнуть голосування. А поки – пропонуємо ознайомитися зі списком номінантів на Золоту Дзиґу та переглянути фільми, які увійшли до відбору.

Які фільми стали номінантами на Золоту Дзиґу-2026?

Найкращий фільм

"2000 метрів до Андріївки"

"Війна очима тварин"

"Медовий місяць"

"Пісні землі, що повільно горить"

"Сірі бджоли"

"Ти – Космос".

Найкращий документальний фільм

"2000 метрів до Андріївки"

"Куба і Аляска"

"Пісні землі, що повільно горить".

Найкращий короткометражний документальний фільм

"How I Spent My Summer Holidays?"

"В очікуванні"

"Через 769 км, Нью-Йорк".

Найкращий ігровий серіал

"Обмежено придатні"

"Тиха Нава"

"Ховаючи колишню".

Найкращий короткометражний ігровий фільм

"Життя починається"

"Кохання з хвостом"

"Недоступні"

"Пасхальний день"

"Татова подряпинка".

Найкращий анімаційний фільм

"Моя бабуся – парашутистка"

"Моя шафа"

"Подорож очима тих, хто врятувався і хоче змінити світ".

Найкраща режисерська робота

Дмитро Мойсеєв, "Сірі бджоли"

Павло Остріков, "Ти – Космос"

Мстислав Чернов, "2000 метрів до Андріївки"

Найкраща жіноча роль

Марина Кошкіна, "Війна очима тварин"

Іра Нірша, "Медовий місяць"

Ада Роговцева, "Ну, мам"

Найкраща жіноча роль другого плану

Ірма Вітовська, "Малевич"

Марина Кошкіна, "Малевич"

Ольга Мартинишин, "Війна очима тварин".

Найкраща чоловіча роль

Віктор Жданов, "Сірі бджоли"

Володимир Кравчук, "Ти – Космос"

Роман Луцький, "Медовий місяць".

Найкраща чоловіча роль другого плану

Олексій Горбунов, "Малевич"

Василь Кухарський, "Киснева станція"

Володимир Ямненко, "Сірі бджоли".

Що варто знати про Золоту Дзиґу-2026?

Цьогоріч у премії беруть участь 65 робіт, які оцінюватимуть у 21 номінації.

Лідером за кількістю номінацій став фільм українського режисера Павла Острікова "Ти – космос", який уже встиг отримати значну увагу та схвальні відгуки глядачів.

Цього року до переліку також додано нову категорію – "Відкриття року", а також передбачено спеціальну відзнаку за внесок у розвиток українського кінематографа.