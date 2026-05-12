Список найкращих українських фільмів, які стали номінантами кінопремії Золота Дзиґа-2026
12 травня, 14:15
Список найкращих українських фільмів, які стали номінантами кінопремії Золота Дзиґа-2026

Ольга Паньків
Основні тези
  • Оголошено номінантів на премію Золота Дзиґа 2026 року, в конкурсі беруть участь 65 робіт у 21 номінації.
  • Фільм "Ти – Космос" Павла Острікова став лідером за кількістю номінацій, а також додано нову категорію "Відкриття року".
Оголошено повний перелік номінантів на премію Золота Дзиґа 2026 року. Цьогоріч у конкурсі беруть участь аж 65 робіт.

Уже 14 травня члени Української кіноакадемії розпочнуть голосування. А поки – пропонуємо ознайомитися зі списком номінантів на Золоту Дзиґу та переглянути фільми, які увійшли до відбору.

Які фільми стали номінантами на Золоту Дзиґу-2026?

Найкращий фільм

  • "2000 метрів до Андріївки"
  • "Війна очима тварин"
  • "Медовий місяць"
  • "Пісні землі, що повільно горить"
  • "Сірі бджоли"
  • "Ти – Космос".

Найкращий документальний фільм

  • "2000 метрів до Андріївки"
  • "Куба і Аляска"
  • "Пісні землі, що повільно горить".

Найкращий короткометражний документальний фільм

  • "How I Spent My Summer Holidays?"
  • "В очікуванні"
  • "Через 769 км, Нью-Йорк".

Найкращий ігровий серіал

  • "Обмежено придатні"
  • "Тиха Нава"
  • "Ховаючи колишню".

Найкращий короткометражний ігровий фільм

  • "Життя починається"
  • "Кохання з хвостом"
  • "Недоступні"
  • "Пасхальний день"
  • "Татова подряпинка".

Найкращий анімаційний фільм

  • "Моя бабуся – парашутистка"
  • "Моя шафа"
  • "Подорож очима тих, хто врятувався і хоче змінити світ".

Найкраща режисерська робота

  • Дмитро Мойсеєв, "Сірі бджоли"
  • Павло Остріков, "Ти – Космос"
  • Мстислав Чернов, "2000 метрів до Андріївки"

Найкраща жіноча роль

  • Марина Кошкіна, "Війна очима тварин"
  • Іра Нірша, "Медовий місяць"
  • Ада Роговцева, "Ну, мам"

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Ірма Вітовська, "Малевич"
  • Марина Кошкіна, "Малевич"
  • Ольга Мартинишин, "Війна очима тварин".

Найкраща чоловіча роль

  • Віктор Жданов, "Сірі бджоли"
  • Володимир Кравчук, "Ти – Космос"
  • Роман Луцький, "Медовий місяць".

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Олексій Горбунов, "Малевич"
  • Василь Кухарський, "Киснева станція"
  • Володимир Ямненко, "Сірі бджоли".

Що варто знати про Золоту Дзиґу-2026?

Цьогоріч у премії беруть участь 65 робіт, які оцінюватимуть у 21 номінації. 

Лідером за кількістю номінацій став фільм українського режисера Павла Острікова "Ти – космос", який уже встиг отримати значну увагу та схвальні відгуки глядачів. 

Цього року до переліку також додано нову категорію – "Відкриття року", а також передбачено спеціальну відзнаку за внесок у розвиток українського кінематографа.

