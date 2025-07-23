Історія, яка закохає у себе глядачів: в Україні стартували зйомки комедії із топовими акторами

У Києві стартували зйомки фільму "Батьківські Збори". Робота триває в одному з київських ліцеїв. Це проєкт від Студії "Мамахихотала" та United Heroes за підтримки 1+1 media. Дистриб'ютор фільму – Green Light Films.

Комедія вийде на великі екрани напередодні Гелловіну, 30 жовтня. Фільм покаже залаштунки шкільних зборів, коли дитячі травми, перше кохання і бажання мати рацію зустрічаються в одному кабінеті. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про зйомки.

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Що відомо про зйомки фільму "Батьківські збори"?

Іван Мелашенко, співавтор сценарію та продюсер фільму, зазначає, що "Батьківські Збори" – це не про дітей, а про дорослих, яким дуже не завадило б ще раз сходити до школи – хоча б на урок емоційного інтелекту.

За сюжетом, коли на виборах президента школи перемагає найгірший учень-прогульник, обурені батьки інших впевнені у фальсифікації, і скликають батьківські збори, які переростають у запеклі дебати, оголюють прогалини у вихованні, недосконалість шкільної освіти та відкривають сімейні таємниці, про які ніхто навіть уявити не міг.

У кадрі зібрали зіркових акторів, серед них – Анастасія Цимбалару, для якої "Батьківські Збори" стануть дебютом в ігровому, повнометражному кіно. У фільмі вона зіграє "маму-відмінницю" Віку, голову батьківського комітету.

У ці непрості часи, коли країна переживає війну, українське кіно набуває ще більшого значення. Воно дає надію, об'єднує, зберігає нашу культуру і нагадує, що ми вміємо не лише боротися, а й сміятися, любити й жити,

– ділиться Анастасія Цимбалару.



Зйомки фільму "Батьківські збори" / Фото Пресслужба

Попри мінливу погоду – на зміну літньому сонцю час від часу приходив прохолодний дощ – новостворена кінопара Євгена Яновича (Захар) та Антоніни Хижняк (Карина) знялися у кількох ключових сценах. На екрані вони втілять заможних батьків, які готові до будь-яких хитрощів, аби їх чадо отримало першість у президентських шкільних змаганнях.

У фільмі я конфліктую з Олегом Маслюком і люблю Антоніну Хижняк. Коротше, все кардинально відрізняється від життя. Але такі задачі, як актору, мені подобаються. Сценарій у "Батьківських зборах" дуже смішний. Вважаю, це головне для комедії. Тому чекаю класного результату,

– ділиться Євген Янович.

Також у фільмі зіграють Назар Задніпровський, Римма Зюбіна, Олег Маслюк, Андрій Ісаєнко, Лілія Цвєлікова, Аліса Тункевич, Володимир Кравчук, Володимир Ніколаєнко, Ніна Набока, Наталія Корецька, Володимир Ращук, Ніколь Немчик, Максим Боряк, Марія Мархай, Іван Волошин, Михайло Вербанець.



Зйомки фільму "Батьківські збори" / Фото Пресслужба

Знімальний майданчик уже перетворюється на арену батьківських баталій, а команда працює над тим, аби кожен кадр був наповнений життям, гумором і впізнаваними ситуаціями. На глядачів чекає справжнє кіновидовище з найкращими українськими акторами, неочікуваними сюжетними поворотами – і кількома сюрпризами у вигляді зіркових камео.

Не проґавте можливість відчути настрій справжніх "Батьківські Збори" – у кіно вже з 30 жовтня.