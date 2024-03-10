Я не могла говорити, – Римма Зюбіна про фільм "20 днів у Маріуполі", який номінували на Оскар

Українська акторка Римма Зюбіна поділилася своїми думками про фільм "20 днів у Маріуполі", якому букмекери прогнозують перемогу на Оскарі. Вона зізналася, що після перегляду стрічки її переповнювали різні емоції.

Після сеансу акторка каже, що не могла говорити, їсти та нічого робити. Водночас Римма вважає, що документальне кіно під час війни важливе для українців.

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Що Римма Зюбіна думає про фільм "20 днів у Маріуполі"

Акторка розповіла, що подивилась стрічку у Чернівцях, на кінофестивалі "Миколайчук OPEN".

Пам'ятаю, як ми вийшли з кінотеатру, стали й мовчали. Не могли розмовляти одне з одним. Того дня я їхала в Одесу. Пам'ятаю той стан, ком у горлі. Таке було тільки, коли тато помер. Я не могла говорити, їсти, пити, нічого,

– зізналася артистка.

Вона підкреслила, що "20 днів у Маріуполі" – прекрасна і неймовірно важлива робота. На її думку, українцям сьогодні потрібно знімати багато документальних фільмів.

Наші зруйновані міста, зруйновані людські долі. Всі ці історії треба фіксувати. Це свідчення того, що у нас війна, а не якийсь конфлікт. Що ми не "братні, дружні народи". Друзі й брати так не вчиняють. А також це свідчення для міжнародного трибуналу в Гаазі,

– наголосила знаменитість.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"