Після перемоги на Оскарі: команда "20 днів у Маріуполі" звернулася до українців
Джерело:Мстислав Чернов
Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василіса Степаненко записали відеозвернення для співвітчизників після церемонії нагородження кінопремії Оскар. Вони подякували українським військовим.
Крім того, зізналися, кому присвятили свою перемогу. До цього Мстислав зі сльозами на очах виголосив потужну промову. Режисер тоді наголосив, що готовий віддати свій Оскар за те, щоб Росія "не вбивала десятки тисяч українців і звільнила всіх військових та цивільних, які в полоні".
Радимо Для весняних вечорів: 5 високорейтингових мінісеріалів з небанальним сюжетом
Що команда "20 днів у Маріуполі" сказала після перемоги на Оскарі
Мстислав, Євген та Василіса подякували захисникам і присвятили свою перемогу українцям.
Для нас велика честь представляти Україну на церемонії Оскар. Ця статуетка, ця перемога для українців. Для маріупольців. Дякую всім, хто боронить нашу країну. І бореться за нашу свободу,
– сказав Мстислав Чернов.
"20 днів у Маріуполі" тріумфував на Оскарі-2024
- Стрічка була номінована у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". За перемогу вона змагалася з кінокартинами "Вбити тигра", "Вічна пам'ять", "Чотири дочки", "Бобі Вайн: Народний президент".
- Цікаво, що за ставками букмекерів саме "20 днів у Маріуполі" мав найбільше шансів на перемогу, і цей прогноз зрештою виявився правдивим.
- У документальному фільмі показано життя мешканців Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення, коли російські військові безжально бомбардували місто, руйнуючи його та вбиваючи людей, які там залишилися.