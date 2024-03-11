Після перемоги на Оскарі: команда "20 днів у Маріуполі" звернулася до українців

Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василіса Степаненко записали відеозвернення для співвітчизників після церемонії нагородження кінопремії Оскар. Вони подякували українським військовим.

Крім того, зізналися, кому присвятили свою перемогу. До цього Мстислав зі сльозами на очах виголосив потужну промову. Режисер тоді наголосив, що готовий віддати свій Оскар за те, щоб Росія "не вбивала десятки тисяч українців і звільнила всіх військових та цивільних, які в полоні".

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Що команда "20 днів у Маріуполі" сказала після перемоги на Оскарі

Мстислав, Євген та Василіса подякували захисникам і присвятили свою перемогу українцям.

Для нас велика честь представляти Україну на церемонії Оскар. Ця статуетка, ця перемога для українців. Для маріупольців. Дякую всім, хто боронить нашу країну. І бореться за нашу свободу,

– сказав Мстислав Чернов.

"20 днів у Маріуполі" тріумфував на Оскарі-2024