5 зірок Голлівуду, які очолили список найбажаніших акторів 2021

В мережі з'явився список п'яти зірок Голлівуду, які зараз є найбажанішими на кожному кастингу та знімальному майданчику. Хто ж увійшов до нового голлівудського списку найкращих – детальніше на Кіно 24.

Як повідомляє джерело, шоу-бізнес у Голлівуді зараз перебуває у нових пошуках розуміння того, що означає ідея сучасної кінозірки. Адже завдяки появі стримінгових сервісів глядачі переключили увагу з кінотеатрів на нові серіали та шоу з абсолютно свіжими обличчями. Звісно, що поява та участь у великих проєктах – це наступний важливий крок у кар'єрі для акторів-початківців. Хто ж таки зумів зарекомендувати себе і кому пророкують Оскар – читайте далі.

Не пропустіть Різ Візерспун cтала найбагатшою актрисою у світі, – Forbes

5 найбажаніших кінозірок Голлівуду 2021

1. Аня Тейлор-Джой

Зірка шоу на Netflix "Ферзевий ґамбіт" стала улюбленицею величезної кількості шанувальників. Завдяки грі акториси серіал став одним з головних хітів 2020 року. Додамо також, що вона отримала номінацію на премю Еммі-2021 в категорії "Найкраща актриса в мінісеріалі або фільмі" поруч з Мікаелою Коел, Синтією Еріво, Елізабет Олсен та оскароносною Кейт ВІнслет. Її два наступні фільми "Минулої ночі в Сохо", прем'єра якого в Україні відбудеться 22 жовтня 2021 року, а також роль в приквелі "Божевільного Макса" дали можливість зійти на вершину цього списку. Один представник The Hollywood Reporter заявив, що перемога на Оскарі для Ані – це лише питання часу.



Аня Тейлор-Джой в Афінах / Фото з інстаграму Ані Тейлор-Джой

2. Джонатан Майорс

Джонатан дебютував на екранах у фільмі 2019 року "Останній темношкірий в Сан-Франциско". І неважливо, що це фантастична драма жахів HBO "Країна Лавкрафт", військова картина Спайка Лі від Netflix Da 5 Bloods або новий закручений серіал "Локі" від Disney та Marvel, його класичні драматичні навички, здається, сяють на повну. Тож невдовзі на нас чекають його дві великі роботи такі, як "Гірка помста" від Netflix, "Відданість" (Devotion) та Creed III. "У нього попереду велична кар'єра", – прокоментували в The Hollywood Reporters. До речі, Джонатан також номінований на Еммі в категорії "Найкращий актор драматичного серіалу" поруч зі Стерлінгом Брауном та Реге-Жан Пейдж.



Джонатан Майорс для журналу GQ / Фото з інстаграму Джонатана Майорса

3. Флоренс П'ю

Кар'єра Флоренс П'ю за останні кілька років різко полетіла догори завдяки ролям у таких фільмах, як "Сонцестояння", "Маленькі жінки" (за який вона була номінована на Оскар) та гучна прем'єра 2021 року – "Чорна вдова". Найближчими прем'єрами, де ми зможемо намилуватись Флоренс, стануть такі картини, як серіал "Соколине око" від співпраці Disney + та Marvel, хоррор "Не хвилюйся, кохана" Олівії Вайлд і "Хороша людина", де режисером виступить її хлопець Зак Брафф.



Флоренс П'ю / Фото з інстаграму Флоренс П'ю

4. Реге Жан Пейдж

Актор увірвався на сцену, виконавши роль герцога Саймона Бассете в топовому серіалі "Бріджертони". The Hollywood Reporter описав актора як "блискавку в пляшці". Ми більше не побачимо актора в новому сезоні серіалу "Бріджертони". Але за останні кілька місяців він погодився взяти участь у декількох картинах одразу, в тому числі "Сіра людина" від Netflix, адаптацію "Підземелля і дракони" і "Святий".

Реге Жан Пейдж / Фото з інстаграму Реге Жан Пейджа

До теми Ексклюзив: Ентоні Рамос розкриває секрети фільму "На висотах Нью-Йорка"

5. Ентоні Рамос

Після того, як він знявся в головній ролі для найочікуванішої латиномареиканьскої мелодрами-мюзиклю "На висотах Нью-Йорка", Ентоні майже одразу отримав головну роль у фільмі "Трансформери". Кар'єра Ентоні пішла вгору. У The Hollywood Reporter переконані, що харизма актора відкриє для нього будь-які двері в Голлівуді.



Ентоні Рамос / Фото з інстаграму Ентоні Рамоса