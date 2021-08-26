70 фільмів за 3 години: Netflix організовує першу в історії онлайн-зустріч із фанатами

Стрімінговий сервіс Netflix повідомив приголомшливу новину – тригодинна онлайн-зустріч із фанатами відбудеться 25 вересня 2021 року. Захід матиме назву Tudum і презентує понад 70 фільмів та серіалів.

25 вересня найвідоміші актори і творці з усього світу, що представляють понад 70 серіалів, фільмів і спеціальних випусків, зберуться на віртуальній сцені. Вони проведуть разом з вами чудовий день з ексклюзивними новинами й трейлерами до стрічок. Захід такого роду відбувається вперше в історії стрімінгу. Його мета – подякувати фанатам Netflix і подарувати їм незабутні враження.

Читайте також Від Деніла Крейга до Тома Круза: гонорари акторів Голлівуду у 2021 році

Назва проєкту

Tudum! Що це? Звичайно ж, ви знаєте цей звук. Просто не думали, як він пишеться. Ви чуєте Tudum кожного разу, коли починаєте дивитися серіал або фільм на Netflix. І саме цей звук надихнув сервіс анонсувати глобальний захід для фанатів стрімінгу.

Нова анімація логотипу Netflix: послухайте звук Tudum

Як дивитися

Пряма трансляція віртуального заходу розпочнеться о 19:00 годині. Захід транслюватиметься на YouTube-каналах у всьому світі, а також у твітері.

Крім того, Netflix проведе попередній показ корейських та індійських серіалів і фільмів, а також захопливого аніме, які будуть транслюватися на спеціальних каналах. Початок о 15:00 годині.

Чого чекати

На тригодинному заході Tudum будуть представлені понад 70 фільмів і серіалів, зокрема нові сезони найпопулярніших з них:

Під час інтерактивних бесід з творцями та акторами фанати першими дізнаються головні новини й побачать попередній показ нових трейлерів та ексклюзивних кліпів. Повний список серіалів і фільмів представлено на сайті About Netflix.

Tudum: глобальна фан-зустріч: дивіться тизер події