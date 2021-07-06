Стартув 74-ий Каннський фестиваль: все, що про нього відомо

6 липня 2021 , 18:03
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Джерело:

24 канал

Каннський фестиваль, який об'єднає любителів кіно та популярних зірок у Франції, стартував сьогодні, 6 липня, і триватиме до 17 липня 2021 року. Урочисте відкриття відбудеться у Палаці фестивалів.

Минулого року один з найстаріших у світі фестивалів був скасований через пандемію. Тож цього року всі: глядачі і зіркові гості з нетерпінням чекають такої важливої події – кіноогляду фільмів, які позмагаються за "Золоту пальмову гілку". 

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Міжнародний Каннський кінофестиваль відгримить у курортному місті Канни, в традиційній локації – Палаці фестивалів. Наразі до Франції вже прибувають перші зіркові гості однієї з найгучніших кіноподій року.

Склад журі

Журі 2021 року – одне з найрізноманітніших в історії фестивалю, адже до нього входять представники семи країн, від Бразилії до Південної Кореї.

Очолювати групу експертів у кінематографі буде відомий американський режисер і сценарист Спайк Лі. Зокрема, в Каннах вже можна побачити всіх учасників журі: 

  • Маті Діоп;
  • Меггі Джилленгол;
  • Джессіка Хауснер;
  • Клебер Мендонса Філью;
  • Мелані Лоран;
  • Тахар Рахім;
  • Сон Кан Хо.

Головні фільми 

Як вже було раніше відомо, фестиваль відкриватиме французький музичний фільм Леоса Каракса "Аннет". За сюжетом якого стендап-комік Генрі і оперна співачка Анна стають батьками дівчинки і дають їй ім'я Аннетт. Згодом у дитини проявляється несподіваний дар. Поява незвичайної дочки багато що змінює в житті гламурної пари, яка всім здавалася ідеальною.

"Аннетт" 2021: дивіться трейлер фільму


Одним з найбільш очікуваних фільмів Каннського кінофестивалю-2021 став "Французький вісник" Веса Андерсона.

"Французький вісник" 2021: дивіться трейлер онлайн

 

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Унікальний сюжет "Французького вісника"

Основою для сценарію стала розповідь, над якою колективно працювали Джейсон Шварцман, Хьюго Гіннес, Роман Коппола та Вес Андерсен. Сюжет розгортається в XX столітті у вигаданому французькому містечку і зосереджує увагу глядачі на історію, що пов'язана із локальним відділенням американської газети. На нас чекають три ключових сюжетних лінії – подані у форматі дивакуватих заміток зі сторінок преси.

У номінаціях візьмуть участь багато інтернаціональних робіт кінематографістів, зокрема фільми таких відомих режисерів та режисерок:

  • Нанні Моретті,
  • Джулії Дюкорно,
  • Асгара Фархаді,
  • Франсуа Озона,
  • Джастіна Курзеля,
  • Апічатпона Вірасетакула,
  • Мії Гансен-Лав,
  • Шона Пенна.

Вперше на Каннському фестивалі 2021 року будуть презентовані картини французьких, корейських, угорських та американських режисерів. 

Україна на 74-му Каннському фестивалі

На фестивалі покажуть дві стрічки від України: ігровий фільм режисера та сценариста Елі Ґраппа "Ольга" та документальний фільм Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст".

  1. "Бабин Яр. Контекст"

Як повідомляє Держкіно, проєкт "Бабин Яр. Контекст" складається з 24 епізодів, змонтованих з унікальних архівних матеріалів. У фільмі презентують зафіксовані кадри розслідування та свідчень про масові вбивства в окупованому нацистами Києві, що відбувались у вересні 1941 року та про наслідки цієї трагедії.

"Бабин Яр. Контекст" 2021: дивіться уривок з фільму

 

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  1. "Ольга"

Сюжет фільму розповість про 15-річну гімнастку, яка розривається між Швейцарією та Україною. У рамках підготовки до Олімпійських ігор дівчина повинна тренуватись до чемпіонату Європи тоді, коли її мати, журналістка, висвітлює події Революції Гідності 2013-2014.

Каннський кінофестиваль має надзвичайно важливе значення для розбудови культурної дипломатії України та розвитку кіновиробництва в країні. Національний павільйон у Каннах має на меті представити потужності України для розвитку міжнародного співробітництва та посилити її імідж як надійного партнера,
– запевнила голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук.

74-ий Каннський кінофестиваль 2021: дивіться тизер фестивалю

 

Що відомо про Каннський фестиваль?

Це міжнародний кінофестиваль, який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазуровий берег). Вперше його провели у 1939 році і відтоді щороку у травні відбувається одна з наймасштабніших кіноподій світу. Фестиваль, зокрема, входить до так званої "Великої п'ятірки" (Big Five) найпрестижніших кінофестивалів (разом із фестивалями у Венеції (Італія), Берліні (Німеччина), Санденсі (США) та Торонто (Канада). Близько 35 тисяч професіоналів з різних галузей приїжджають у Канни, щоб оцінити кінострічки або отримати нагороди.

Найвищою нагородою Каннського фестивалю є "Золота пальмова гілка", а другий за рангом приз – "Гран-прі". Щодо програми фестивалю, то впродовж 10 днів відбуваються десятки показів, які представлені у наступних категоріях: головна конкурсна програма, програма "Особливий погляд", позаконкурсна програма, спеціальні покази, програма короткометражних кіно та інші. Також щороку для Каннського фестивалю призначають нового очільника журі.

Автор: Наталія Гулій