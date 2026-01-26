Про це повідомила суддя-спікерка Печерського райсуду Марія Пилаєва у коментарі виданню Укрінформ.
Спершу колишнього директора "Молодого театру" взяли під варту без права на заставу до 25 грудня 2025 року. Потім суд продовжив арешт до 21 січня 2026 року, а тепер стало відомо, що Андрій Білоус залишатиметься в СІЗО ще два місяці.
Що відомо про справу Андрія Білоуса?
- За даними слідства, режисера підозрюють в сексуальному насильстві над студентками, яке тривало з 2017 року.
- Правоохоронці повідомили Білоусу про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Серед них – повторні випадки зґвалтування, зґвалтування щодо неповнолітньої, а також сексуальне насильство без проникнення, здійснене без добровільної згоди потерпілої.
- Раніше акторка Альона Якименко розкрила "схеми" Андрія Білоуса. Вона поділилася, що режисер намагався зваблювати дівчат через помічницю.
- Водночас сам ексочільника "Молодого театру" всі звинувачення заперечує. Він назвав цю справу "замовною кампанією", мета якої – нібито дискредитувати його як керівника успішного театру.