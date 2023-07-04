На думку Антоніни, прийняття такого законопроєкту відкриє шлях до піратства. Про це дівчина розповіла в коментарі "Новому каналу".

До теми Показ фільмів англійською: у комітеті Ради відреагували на бурхливу критику скорочення дубляжу

Антоніна Хижняк дублює та озвучує фільми, вона – офіційний український "голос" таких акторок як Дейзі Рідлі та Алісія Вікандер. Дівчина поділилася, що її найбільше тішить те, що щодо цього законопроєкту висловлюються не тільки в мережах і на телебаченні, але й українці, недотичні до сфери кіно, також не мовчать. Адже фактично це нововведення не стільки сприяє вивченню англійської, скільки вбиває культуру українського мовлення.

"Я не розумію, як ці дві речі могли так жахливо поєднатися в одному законопроєкті. І взагалі не бачу доцільності його прийняття, тим паче під час війни, коли дуже багато наших земляків вивчають рідну мову й відмовляються від російської. Чимало українок разом із дітьми виїхали за кордон і живуть там вже рік-півтора. Мультики з українським дубляжем – мало не єдина ниточка, яка зараз пов'язує дітей з батьківщиною. Тому не розумію, навіщо забирати в українців можливість чути рідну мову? Тим паче зараз, коли є потреба в її поширенні. Це частина нашої ідентифікації, нашої культури", – поділилася думками Хижняк.

Акторка переконана, що глядачі шукатимуть інші способи перегляду фільмів, зокрема з російською озвучкою. Ми знову повернемося до того, з чим тривалий час боремося.

Так ми знову відкриємо шлях до піратства. Багато хто, з ким я спілкувалася, кажуть: "Ну, я не знаю англійської й навряд чи так швидко вивчу. А читати субтитри мене дратує. Тож буду піратити й дивитися в російському озвученні". Але ж так не має бути! Я дуже обурена цією ситуацією,

– не приховує Антоніна.

Акторка підкреслила, що дубляж здійснюється не за кошти платників податків, тому в цій сфері немає зони для маніпуляцій. Антоніна зазначає, що у нас немає великого попиту на фільми, які показують мовою оригіналу та з субтитрами. Однак, якщо таких сеансів мало, то можна просто збільшити їхню кількість. Сфера дубляжу в Україні існує вже майже 17 років, постійно розривається. Іноземні фільми в Україні озвучені якісно та відповідають усім стандартам, закладеним для цієї сфери.

Зазначимо, про дубляж фільмів висловилася ще одна українська акторка – Наталка Денисенко. В коментарі 24 Каналу вона висловила думку про те, що українська мова тільки-но заквітнула, як вирішили скоротити дублювання. На думку Денисенко, норма законопроєкту про статус англійською – це помилка.